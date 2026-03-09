В monobank тепер банять за "немиту голову": Гороховський потролив клієнтку з прапором РФ

Клієнтка monobank звернулася з питанням про блокування рахунку. Але при цьому вона проходила відеоверифікацію на фоні російського прапора.

Співзасновник банку Олег Гороховський пожартував про ситуацію, що склалась, опублікувавши пост в Treads.

Пост Гороховського Фото: Скріншот

За словами Гороховського, в підтримку банку звернулася одна з клієнток з питанням про те, чому її рахунок заблокували.

При цьому відеоверифікацію дівчина проходила знімаючи себе на фоні російського прапора. Цей момент оперативно зафіксували й нині фото дівчини активно обговорюють у мережі. Так, допис Олега Гороховського, у якому він потролив користувачку, зібрав понад 19 тисяч лайків та сотні коментарів.

"Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням чого заблокували ії рахунок. Сказали, що через те, що голова немита", – написав Гороховський.

Нагадаємо, нещодавно "ПриватБанк" потрапив у скандал, коли військовослужбовцю, у якого ампутовані кінцівки через поранення на війні, не видали картку, бо він фізично не міг взяти її до рук. Менеджерка у "ПриватБанку" сказала ветеранові "взяти картку в руки і потримати біля обличчя для фото". Єдина "альтернатива", запропонована банком — оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора.

А monobank під кінець 2025 року розповів на що українці витрачають гроші, коли користуються банківськими картками.