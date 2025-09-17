Підтримайте нас RU
55% покупок — це їжа, у "подорожах" лідирує метро: на що витрачають українці (інфографіка)

В українському банку підбили статистику витрат українців у 2025 році
Ілюстративне фото. У monobank розповіли, на що витрачають гроші українці у поточному році | Фото: Shutterstock

Найбільше покупок у 2025 році, за даними monobank, українці роблять у супермаркетах і кафе. Кіно громадяни частіше дивляться вдома, а "подорожують" на громадському транспорті.

За кількістю покупок українців лідирують категорії "продукти й супермаркети" (з показником 42,8%) і "кафе та ресторани" (12,4%). Про це свідчить статистика з оновленого "дашборду" monobank.

Найчастіше українці витрачають гроші на продукти
Кількість покупок у категорії "продукти й супермаркети"
Фото: Скриншот
Друге місце за кількістю покупок українців посіли ресторани
Кількість покупок у категорії "кафе та ресторани"
Фото: Скриншот

При цьому лідерами серед супермаркетів у 2025 році є АТБ, "Сільпо" і "Фора". "Аврора" посіла у цій категорії четверте місце, а китайський Temu — десяте.

У категорії кафе й ресторанів лідирують McDonald’s, сервіс доставки Glovo і "Пузата Хата". Фастфуд KFC потрапив на четверте місце, а одразу за ним "Львівські круасани". Харківська мережа випічки "Кулиничі" увійшла в рейтинг восьмою.

Витрати українців на їжу та транспорт у 2025 році
Статистика витрат у супермаркетах, ресторанах і категорії "подорожі"
Фото: Скриншот

У категорії "подорожі" лідерство тримає київський метрополітен. Також українці часто витрачались у "Києві Цифровому", ймовірно поповнюючи проїзні й оплачуючи паркування, та на "Укрзалізницю".

У категорії "інше" — третій за загальною кількістю покупок — лідирує "Нова пошта".

У 2025 році українці часто користуються послугами Нової пошти
Статистика категорії "Інше"
Фото: Скриншот

Одяг українці найчастіше купували у Sinsay, ZARA та LC Waikiki, а кіно частіше дивилися вдома — через сервіси Netflix і MEGOGO.

Статистика витрат українців на одяг показала найпопулярніші бренди серед громадян
Статистика витрат на одяг і взуття
Фото: Скриншот
Статистика витрат українців показала, що кіно частіше дивляться вдома
Статистика витрат на кіно
Фото: Скриншот

На оплату штрафів через "Дію" українці лише за поточний рік витратили вже понад 107 мільйонів. Окрім того, ще 32 мільйони гривень були витрачені порушниками ПДР через сервіс "Штрафи UA".

Українці заплатили майже 140 мільйонів гривень у поточному році за порушення ПДР
Українці витратили майже 140 мільйонів на штрафи за поточний рік
Фото: Скриншот

