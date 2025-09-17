55% покупок — це їжа, у "подорожах" лідирує метро: на що витрачають українці (інфографіка)
Найбільше покупок у 2025 році, за даними monobank, українці роблять у супермаркетах і кафе. Кіно громадяни частіше дивляться вдома, а "подорожують" на громадському транспорті.
За кількістю покупок українців лідирують категорії "продукти й супермаркети" (з показником 42,8%) і "кафе та ресторани" (12,4%). Про це свідчить статистика з оновленого "дашборду" monobank.
При цьому лідерами серед супермаркетів у 2025 році є АТБ, "Сільпо" і "Фора". "Аврора" посіла у цій категорії четверте місце, а китайський Temu — десяте.
У категорії кафе й ресторанів лідирують McDonald’s, сервіс доставки Glovo і "Пузата Хата". Фастфуд KFC потрапив на четверте місце, а одразу за ним "Львівські круасани". Харківська мережа випічки "Кулиничі" увійшла в рейтинг восьмою.
У категорії "подорожі" лідерство тримає київський метрополітен. Також українці часто витрачались у "Києві Цифровому", ймовірно поповнюючи проїзні й оплачуючи паркування, та на "Укрзалізницю".
У категорії "інше" — третій за загальною кількістю покупок — лідирує "Нова пошта".
Одяг українці найчастіше купували у Sinsay, ZARA та LC Waikiki, а кіно частіше дивилися вдома — через сервіси Netflix і MEGOGO.
На оплату штрафів через "Дію" українці лише за поточний рік витратили вже понад 107 мільйонів. Окрім того, ще 32 мільйони гривень були витрачені порушниками ПДР через сервіс "Штрафи UA".
