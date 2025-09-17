55% покупок — це їжа, у "подорожах" лідирує метро: на що витрачають українці (інфографіка)

Найбільше покупок у 2025 році, за даними monobank, українці роблять у супермаркетах і кафе. Кіно громадяни частіше дивляться вдома, а "подорожують" на громадському транспорті.

Related video

За кількістю покупок українців лідирують категорії "продукти й супермаркети" (з показником 42,8%) і "кафе та ресторани" (12,4%). Про це свідчить статистика з оновленого "дашборду" monobank.

Кількість покупок у категорії "продукти й супермаркети" Фото: Скриншот Кількість покупок у категорії "кафе та ресторани" Фото: Скриншот

При цьому лідерами серед супермаркетів у 2025 році є АТБ, "Сільпо" і "Фора". "Аврора" посіла у цій категорії четверте місце, а китайський Temu — десяте.

У категорії кафе й ресторанів лідирують McDonald’s, сервіс доставки Glovo і "Пузата Хата". Фастфуд KFC потрапив на четверте місце, а одразу за ним "Львівські круасани". Харківська мережа випічки "Кулиничі" увійшла в рейтинг восьмою.

Статистика витрат у супермаркетах, ресторанах і категорії "подорожі" Фото: Скриншот

У категорії "подорожі" лідерство тримає київський метрополітен. Також українці часто витрачались у "Києві Цифровому", ймовірно поповнюючи проїзні й оплачуючи паркування, та на "Укрзалізницю".

У категорії "інше" — третій за загальною кількістю покупок — лідирує "Нова пошта".

Статистика категорії "Інше" Фото: Скриншот

Одяг українці найчастіше купували у Sinsay, ZARA та LC Waikiki, а кіно частіше дивилися вдома — через сервіси Netflix і MEGOGO.

Статистика витрат на одяг і взуття Фото: Скриншот Статистика витрат на кіно Фото: Скриншот

На оплату штрафів через "Дію" українці лише за поточний рік витратили вже понад 107 мільйонів. Окрім того, ще 32 мільйони гривень були витрачені порушниками ПДР через сервіс "Штрафи UA".

Українці витратили майже 140 мільйонів на штрафи за поточний рік Фото: Скриншот

Нагадаємо, аналітики ЛУН з’ясували, в яких містах України найдорожчі двокімнатні квартири. Перше місце у рейтингу очікувано посіла столиця, а найдешевше житло — у регіонах, що більше страждають від бойових дій.

Дослідники встановили найкращу країну для виходу на пенсію у 2025 році. Повідомляється, що там — м’який клімат, 300 днів сонця на рік, високий рівень життя та якісна охорона здоров’я, але при цьому порівняно невисокі повсякденні витрати.