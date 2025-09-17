Ідеальний клімат і високий рівень життя: яка країна в ЄС найкраща для виходу на пенсію

Португалію визнано найкращою країною для виходу на пенсію у 2025 році.

У дослідженні наголошується, що країна посідає провідні позиції не тільки завдяки м'якому клімату і 300 сонячним дням на рік. Про це свідчить звіт Global Citizen Solutions, передає видання Express.

Португалія поєднує високий рівень життя, якісну охорону здоров'я та порівняно невисокі повсякденні витрати, що особливо важливо для пенсіонерів із фіксованим доходом.

Серед інших переваг виділяють високий рівень безпеки, сприятливе соціальне середовище та відкритість місцевого населення до іноземців. Знання англійської мови багатьма португальцями полегшує процес інтеграції.

