Идеальный климат и высокий уровень жизни: какая страна в ЕС лучшая для выхода на пенсию

Португалия признана лучшей страной для выхода на пенсию в 2025 году.

В исследовании отмечается, что страна занимает лидирующие позиции не только благодаря мягкому климату и 300 солнечным дням в году. Об этом свидетельствует отчет Global Citizen Solutions, передает издание Express.

Португалия сочетает высокий уровень жизни, качественное здравоохранение и сравнительно невысокие повседневные расходы, что особенно важно для пенсионеров с фиксированным доходом.

Среди других преимуществ выделяются высокий уровень безопасности, благоприятная социальная среда и открытость местного населения к иностранцам. Знание английского языка многими португальцами облегчает процесс интеграции.

