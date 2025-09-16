Найдорожчі та найдешевші двокімнатні квартири в Україні: рейтинг регіонів за ціною

За останні пів року вартість двокімнатних квартир в Україні помітно змінилася: у більшості міст ціни зросли, хоча в окремих випадках зафіксовано і зниження.

Лідером подорожчання стали Ужгород і Тернопіль, де двокімнатне житло зросло в ціні на 12% і 14% у валюті відповідно. Про це йдеться на аналітичному порталі ЛУН.

Абсолютним ціновим рекордсменом залишається Київ — тут середня вартість такої квартири сягнула 100 тисяч доларів. За останні шість місяців ціна зросла ще на 3%. Другу позицію посів Ужгород — 95 тисяч доларів, а трійку замкнув Львів, де двокімнатні квартири зараз коштують близько 92 тисяч доларів. Утім, у цьому місті ціни трохи просіли — на 1%.

Найдорожчі та найдешевші двокімнатні квартири в Україні

Далі в рейтингу йдуть Чернівці (75 тисяч доларів, +10%) і Вінниця (69 тисяч доларів, +3%). Практично однакова вартість зафіксована в Луцьку, Тернополі та Одесі — близько 62 тисяч доларів. При цьому якщо в Луцьку ціни не змінилися, то в Тернополі зросли на 14%, а в Одесі — на 10%.

На іншому кінці рейтингу знаходяться міста з найдоступнішими двокімнатними квартирами. У Запоріжжі та Херсоні ціна становить 23 тисячі доларів, причому в першому випадку зафіксовано падіння на 2%. У Сумах житло коштує близько 30,6 тисячі доларів, що на 3% дешевше, ніж раніше. У Миколаєві ціни піднялися на 3% до 31 тисячі доларів, а в Харкові — на 6% до 37 тисяч доларів.

Експерти підрахували, що для купівлі двокімнатної квартири українцям необхідно відкладати всю зарплату від 3,9 до 13,2 року залежно від регіону. Найкоротші терміни накопичення — у Запоріжжі, а найдовші — в Ужгороді.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.