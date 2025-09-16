Самые дорогие и дешевые двухкомнатные квартиры в Украине: рейтинг регионов по цене

За последние полгода стоимость двухкомнатных квартир в Украине заметно изменилась: в большинстве городов цены выросли, хотя в отдельных случаях зафиксировано и снижение.

Лидером подорожания стали Ужгород и Тернополь, где двухкомнатное жилье выросло в цене на 12% и 14% в валюте соответственно. Об этом говорится на аналитическом портале ЛУН.

Абсолютным ценовым рекордсменом остается Киев — здесь средняя стоимость такой квартиры достигла 100 тысяч долларов. За последние шесть месяцев цена выросла еще на 3%. Вторую позицию занял Ужгород — 95 тысяч долларов, а тройку замкнул Львов, где двухкомнатные квартиры сейчас стоят около 92 тысяч долларов. Впрочем, в этом городе цены немного просели — на 1%.

Самые дорогие и дешевые двухкомнатные квартиры в Украине

Далее в рейтинге идут Черновцы (75 тысяч долларов, +10%) и Винница (69 тысяч долларов, +3%). Практически одинаковая стоимость зафиксирована в Луцке, Тернополе и Одессе — около 62 тысяч долларов. При этом если в Луцке цены не изменились, то в Тернополе выросли на 14%, а в Одессе — на 10%.

На другом конце рейтинга находятся города с самыми доступными двухкомнатными квартирами. В Запорожье и Херсоне цена составляет 23 тысячи долларов, причем в первом случае зафиксировано падение на 2%. В Сумах жилье стоит около 30,6 тысячи долларов, что на 3% дешевле, чем ранее. В Николаеве цены поднялись на 3% до 31 тысячи долларов, а в Харькове — на 6% до 37 тысяч долларов.

Эксперты подсчитали, что для покупки двухкомнатной квартиры украинцам необходимо откладывать всю зарплату от 3,9 до 13,2 года в зависимости от региона. Самые короткие сроки накопления — в Запорожье, а самые длинные — в Ужгороде.

