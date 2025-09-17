55% покупок — это еда, в "путешествиях" лидирует метро: на что тратят украинцы (инфографика)

Больше всего покупок в 2025 году, по данным monobank, украинцы делают в супермаркетах и кафе. Кино граждане чаще смотрят дома, а "путешествуют" на общественном транспорте.

Related video

По количеству покупок украинцев лидируют категории "продукты и супермаркеты" (с показателем 42,8%) и "кафе и рестораны" (12,4%). Об этом свидетельствует статистика из обновленного "дашборда" monobank.

Количество покупок в категории "продукты и супермаркеты" Фото: Скриншот Количество покупок в категории "кафе и рестораны" Фото: Скриншот

При этом лидерами среди супермаркетов в 2025 году являются АТБ, "Сильпо" и "Фора". "Аврора" заняла в этой категории четвертое место, а китайский Temu — десятое.

В категории кафе и ресторанов лидируют McDonald's, сервис доставки Glovo и "Пузата Хата". Фастфуд KFC попал на четвертое место, а сразу за ним "Львовские круассаны". Харьковская сеть выпечки "Кулиничи" вошла в рейтинг восьмой.

Статистика расходов в супермаркетах, ресторанах и категории "путешествия" Фото: Скриншот

В категории "путешествия" лидерство держит киевский метрополитен. Также украинцы часто тратились в "Киеве Цифровом", вероятно пополняя проездные и оплачивая парковку, и на "Укрзалізницю".

В категории "другое" — третьей по общему количеству покупок — лидирует "Новая почта".

Статистика категории "Другое" Фото: Скриншот

Одежду украинцы чаще всего покупали в Sinsay, ZARA и LC Waikiki, а кино чаще смотрели дома — через сервисы Netflix и MEGOGO.

Статистика расходов на одежду и обувь Фото: Скриншот Статистика расходов на кино Фото: Скриншот

На оплату штрафов через "Дію" украинцы только за текущий год потратили уже более 107 миллионов. Кроме того, еще 32 миллиона гривен были потрачены нарушителями ПДД через сервис "Штрафы UA".

Украинцы потратили почти 140 миллионов на штрафы за текущий год Фото: Скриншот

Напомним, аналитики ЛУН выяснили, в каких городах Украины самые дорогие двухкомнатные квартиры. Первое место в рейтинге ожидаемо заняла столица, а самое дешевое жилье — в регионах, которые больше страдают от боевых действий.

Исследователи установили лучшую страну для выхода на пенсию в 2025 году. Сообщается, что там — мягкий климат, 300 дней солнца в год, высокий уровень жизни и качественное здравоохранение, но при этом сравнительно невысокие повседневные расходы.