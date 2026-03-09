В monobank теперь банят за "немытую голову": Гороховский потроллил клиентку с флагом РФ

Клиентка monobank обратилась с вопросом о блокировке счета. Но при этом она проходила видеоверификацию на фоне российского флага.

Соучредитель банка Олег Гороховский пошутил о сложившейся ситуации, опубликовав пост в Treads.

Пост Гороховского Фото: Скриншот

По словам Гороховского, в поддержку банка обратилась одна из клиенток с вопросом о том, почему ее счет заблокировали.

При этом видеоверификацию девушка проходила снимая себя на фоне российского флага. Этот момент оперативно зафиксировали и сейчас фото девушки активно обсуждают в сети. Так, сообщение Олега Гороховского, в котором он потроллил пользовательницу, собрал более 19 тысяч лайков и сотни комментариев.

"Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая", — написал Гороховский.

Відео дня

Напомним, недавно "ПриватБанк" попал в скандал, когда военнослужащему, у которого ампутированы конечности из-за ранения на войне, не выдали карточку, потому что он физически не мог взять ее в руки. Менеджер в "ПриватБанке" сказала ветерану "взять карточку в руки и подержать возле лица для фото". Единственная "альтернатива", предложенная банком — оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора.

А monobank под конец 2025 года рассказал на что украинцы тратят деньги, когда пользуются банковскими карточками.