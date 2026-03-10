"Меня безосновательно облили грязью": клиентка Monobank объяснила ситуацию с флагом РФ (фото)

Клиентка Monobank сообщила, что стала объектом массовой критики в сети после того, как во время видеоверификации на заднем плане заметили флаг, который ошибочно приняли за российский. По словам девушки, на самом деле это был флаг Словении, а сама она не поддерживает Россию и имеет родственников, которые воюют за Украину.

Об этом она написала в Threads на своей странице под ником prosto_karinka69. Как отметила пользовательница в своей заметке, сначала она обратилась в Monobank из-за блокировки своей банковской карты. Для разблокировки счета ей нужно было пройти видеоверификацию, во время которой она общалась с оператором банка.

Фото, которое прикрепила пользовательница под ником prosto_karinka69 Фото: Threads

По словам девушки, на тот момент она находилась не у себя дома и не обратила внимания на то, какой именно флаг висел на стене позади.

Впоследствии соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал скриншот с видео клиентки, предположив, что на заднем фоне изображен флаг России. После этого изображение распространилось в социальных сетях, а сама девушка подверглась волне критики и оскорблений из-за якобы демонстрации российской символики.

Впрочем, пользовательница утверждает, что на видео был флаг Словении, а не России. По ее словам, она даже не заметила его во время разговора с представителем банка.

Девушка также подчеркнула, что не поддерживает страну-агрессора, а члены ее семьи участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

"Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. Вся моя семья воюет. Я родилась в Украине и люблю свою страну. Но на этом видео меня выставили в крайне унизительном свете и безосновательно облили грязью. К сожалению, многим людям достаточно лишь повода, чтобы кого-то унизить и очернить", — отметила девушка в своей заметке.

Реакция комментаторов на пост девушки на пост девушки

В комментариях под сообщением пользовательницы развернулась активная дискуссия. Часть людей стала на ее защиту, отмечая, что пользователи сети могли ошибочно воспринять флаг на заднем фоне. Некоторые комментаторы писали, что различия между флагами заметны, а из-за ракурса камеры и расположения флага на стене сложно точно определить пропорции полос.

Сравнение флагов на видео девушки и на фото Фото: Threads

Другие же пользователи, напротив, высказывали сомнения относительно версии девушки. Они утверждали, что на обнародованном изображении якобы был именно российский флаг, обращали внимание на отсутствие герба, который обычно есть на флаге Словении, а также на разницу в оттенках и ширине полос. Некоторые комментаторы также предполагали, что показанный в ее заметке флаг может отличаться от того, который был на видео во время верификации.

Отдельные пользователи призвали банк предоставить дополнительные доказательства или объяснения ситуации, поскольку, по их словам, из-за противоречивых деталей возникает много вопросов.

Как на критику отреагировали в Monobank

После волны обсуждений на ситуацию отреагировал соучредитель Monobank Олег Гороховский. На своей странице в Threads он написал, что видит в сети немало сообщений от людей, которые выражают беспокойство относительно защиты персональных данных в этой истории.

Публикация соучредителя Monobank Олега Гороховского в Threads Фото: Скриншот

Гороховский заявил, что, по его мнению, сторонники так называемого "русского мира" в Украине не могут рассчитывать на защиту персональных данных. Он также добавил, что после многих лет войны с Россией банк не считает возможным гарантировать защиту тем, кого считает коллаборационистами, и посоветовал людям с пророссийскими взглядами держаться от банка подальше. В конце своего сообщения он отметил, что на обнародованном фото был именно российский флаг.

Напомним, что 9 марта соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал сообщение о клиентке, которая обратилась в банк из-за блокировки счета и проходила видеоверификацию. Во время нее на заднем фоне заметили флаг, который в сети восприняли как российский, и это вызвало активное обсуждение.

Также Фокус писал, что украинская блогерша Ксюша Манекен потеряла 6,2 млн гривен из-за мошеннического Telegram-бота, который имитировал сервис Monobank, а средства были переведены на подставные украинские ФОПы. Соучредитель банка Олег Гороховский выразил соболезнования, и объяснил, что обвинения банка безосновательны.