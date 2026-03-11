"Отреагировал, не обдумывая": Гороховский прокомментировал скандал с триколором

Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что сделал выводы и теперь в случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам.

"После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку — да", — написал Гороховский, комментируя скандал с публикацией фото клиентки.

Пост Гороховского в котором он объяснил свою позицию

Он заверил всех клиентов, что с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе, ведь это главный приоритет monobank. И попросил прощения у тех, кто "разочаровался", пообещав в случае возникновения подобных ситуаций передавать информацию исключительно правоохранительным органам.

"Мы — один из самых атакованных кибервойсками россии украинский банк и главная цель врага в финансовом секторе. За все время войны у нас не было ни одной утечки информации. Выводы сделаны", — написал Гороховский.

Скандал с триколором и верификацией в monobank

9 марта соучредитель проекта monobank Олег Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции. Все из-за флага, который висел за ее спиной и, по мнению Гороховского и сотрудников банка, является флагом России.

Фото с которого все началось Фото: Скриншот

Впоследствии на публикацию ответила сама клиентка. Она пояснила, что находится за границей, а флаг, на фоне которого она стояла, — является флагом Словении, который отличается от российского лишь наличием герба в левой части знамени.

Эта ситуация вызвала дискуссию в соцсетях. Комментаторы интересовались, имел ли право Гороховский публиковать личные данные клиентки monobank.

Напомним, Фокус подробно писал о скандале с Олегом Гороховским.

Между тем в НБУ напомнили о существовании банковской тайны. В то же время пока Нацбанк не может оценить действия Гороховского, ведь не была проведена проверка всех фактов.