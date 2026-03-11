"Відреагував, не обдумуючи": Гороховський прокоментував скандал із триколором

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що зробив висновки і тепер у разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам.

"Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов'язаного з Росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку – так", — написав Гороховський, коментуючи скандал із публікацією фото клієнтки.

Пост Гороховського в якому він пояснив свою позицію

Він запевнив всіх клієнтів, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше, адже це головний пріоритет monobank. Та попросив вибачення у тих, хто "розчарувався", пообіцявши у разі виникнення подібних ситуацій передавати інформацію виключно правоохоронним органам.

"Ми – один з найбільш атакованих кібервійськами росії український банк і головна ціль ворога у фінансовому секторі. За весь час війни у нас не було жодного витоку інформації. Висновки зроблено", - написав Гороховський.

Скандал із триколором та верифікацією в monobank

9 березня співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, та звинуватив її у проросійській позиції. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку Гороховського та працівників банку, є прапором Росії.

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, – є прапором Словенії, який відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині стяга.

Ця ситуація викликала дискусію у соцмережах. Коментатори цікавились, чи мав право Гороховський публікувати особисті дані клієнтки monobank.

Тим часом у НБУ нагадали про існування банківської таємниці. Водночас наразі Нацбанк не може оцінити дії Гороховського, адже не була проведена перевірка всіх фактів.