Щоб не впала депутатам на голови: у Верховній Раді ремонтують величезну люстру (фото)

У сесійній залі Верховної Ради розпочали ремонт люстри, яка висить за куполом парламенту.

Низка Telegram-каналів опублікували кадри, де видно, як люстру опустили в зал, майже до рівня крісел депутатів, попередньо накривши їх тканиною.

"Щоб не впала на голову депутатам", — йдеться у підписі.

Востаннє інформація про ремонт люстри з'являлася у ЗМІ в серпні 2018 року, коли зал парламенту готували до відкриття нової сесії.

За інформацією LB.ua, люстра з білого і кольорового кришталю у формі соняшника важить 3,5 тонни і висить прямо над головами депутатів.

Вона кріпиться на чотирьох тросах, а щоб опустити її, необхідно щонайменше три години, оскільки за раз її опускають на 10 см. Її миють тільки раз на рік, коли парламентарії на канікулах, опускаючи в зал, а також раз на півроку рік міняють лампочки.

Люстра була спроектована разом із самою будівлею парламенту наприкінці 1930-х років. Її виготовили в Росії, а в сесійній залі повісили 1957 року. На ті часи вона обійшлася у величезну суму — 500 тисяч радянських рублів. За інформацією в різних джерелах, люстру передали як подарунок.

10 лютого цього року парламентська люстра привернула увагу народної депутатки Мар'яни Безуглої. Вона сфотографувала її і критично зауважила, що лампочки були увімкнені "на повну" в той час, коли українці сиділи без світла після обстрілів енергетики російською армією.

