Чтоб не упала депутатам на головы: в Верховной Раде ремонтируют огромную люстру (фото)

В сессионном зале Верховной Рады начали ремонт люстры, которая висит по куполом парламента.

Ряд Telegram-каналов опубликовали кадры, где видно, как люстру опустили в зал, почти до уровня кресел депутатов, предварительно накрыв их тканью.

"Чтобы не упала на голову депутатам", — гласит подпись.

Последний раз информация о ремонте люстры появлялась в СМИ в августе 2018 года, когда зал парламента готовили к открытию новой сессии.

По информации LB.ua, люстра из белого и цветного хрусталя в форме подсолнечника весит 3,5 тонны и висит прямо над головами депутатов.

Она крепится на четырех тросах, а чтобы опустить ее, необходимо не менее трех часов, поскольку за раз ее опускают на 10 см. Ее моют только раз в год, когда парламентарии на каникулах, опуская в зал, а также раз в полгода год меняют лампочки.

Відео дня

Люстра была спроектирована вместе с самим зданием парламента в конце 1930-х годов. Ее изготовили в России, а в сессионном зале повесили в 1957 году. По тем временам она обошлась в огромную сумму – 500 тысяч советских рублей. По информации в разных источниках, люстра была передана в качестве подарка.

10 февраля этого года парламентская люстра привлекла внимание народного депутата Марьяны Безуглой. Она сфотографировала ее и критически заметила, что лампочки были включены "на полную" в то время, когда украинцы сидели без света после обстрелов энергетики российской армией.

