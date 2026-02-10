"Светит на полную": Безуглая показала люстру в Раде на фоне отключений электроэнергии (фото)

Народный депутат Марьяна Безуглая сфотографировала люстру на потолке Верховной Рады во время пленарного заседания. Она критически заметила, что лампочки были включены "на полную".

Фотографии люстры с комментарием относительно отключений света Марьяна Безуглая опубликовала на своей странице в Telegram. 10 февраля проходило пленарное заседание 15 сессии Верховной Рады.

Безуглая показала освещение в Верховной Раде Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

"Светит на полную катушку. Я бы выключила. Символично", — написала Безуглая.

Безуглая показала включенную люстру в Верховной Раде 10 февраля Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

В НЭК "Укрэнерго" сообщали о тенденции к росту потребления электроэнергии в Украине по состоянию на 9:30 10 февраля из-за снижения температуры и меньшего за предыдущие сутки объема ограничений. В компании призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию и перенести энергоемкие процессы на ночное время.

Отключение света в Киеве: что известно

В Киеве, согласно информации на сайте "ДТЭК Киевские электросети", продолжают действовать индивидуальные графики отключений света.

В Министерстве энергетики Украины 7 февраля рассказывали, что в Киеве свет дают на 1-2 часа в сутки, поскольку вызванный российскими ударами дефицит электроэнергии крайне трудно перекрыть.

Напомним, после массированной атаки ВС РФ на Киев в ночь на 9 января председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев и народный депутат Ярослав Железняк сообщали, что здание парламента осталось без отопления и водоснабжения.

Также о том, что в комитетах Верховной Рады слили воду из труб, нардеп Даниил Гетманцев сообщал 22 января.