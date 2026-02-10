"Світить на повну": Безугла показала люстру в Раді на тлі відключень електроенергії (фото)

Народна депутатка Мар'яна Безугла сфотографувала люстру на стелі Верховної Ради під час пленарного засідання. Вона критично зауважила, що лампочки були увімкнені "на повну".

Світлини люстри з коментарем щодо відключень світла Мар'яна Безугла опублікувала на своїй сторінці у Telegram. 10 лютого проходило пленарне засідання 15 сесії Верховної Ради.

Безугла показала освітлення у Верховній Раді Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

"Світить наповну. Я б вимкнула. Символічно", — написала Безугла.

Безугла показала увімкнену люстру у Верховній Раді 10 лютого Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

В НЕК "Укренерго" повідомляли про тенденцію до зростання споживання електроенергії в Україні станом на 9:30 10 лютого через зниження температури та менший за попередню добу обсяг обмежень. В компанії закликали українці ощадливо споживати електроенергію та перенести енергоємні процеси на нічний час.

Відключення світла у Києві: що відомо

У Києві, згідно з інформацією на сайті "ДТЕК Київські електромережі", продовжують діяти індивідуальні графіки відключень світла.

В Міністерстві енергетики України 7 лютого розповідали, що у Києві світло дають на 1-2 години на добу, оскільки спричинений російськими ударами дефіцит електроенергії вкрай важко перекрити.

Нагадаємо, після масованої атаки ЗС РФ на Київ у ніч на 9 січня голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев та народний депутат Ярослав Железняк повідомляли, що будівля парламенту залишилася без опалення та водопостачання.

Також про те, що в комітетах Верховної Ради злили воду з труб, нардеп Данило Гетманцев повідомляв 22 січня.