Скачайте PDF-версію: Міноборони звернулося до військовозобов'язаних із попередженням

З 21:00 20 березня до 09:00 21 березня неможливо буде отримати послуги в "Резерв+" або оновити Резерв ID.

Це пов'язано з плановими роботами в реєстрі "Оберіг", повідомили в Міністерстві оборони України.

У зв'язку з цим відомство рекомендує всім військовозобов'язаним завантажити в телефон PDF-версію електронного військово-облікового документа.

Для цього на головному екрані програми необхідно натиснути плюс і вибрати опцію "Завантажити PDF". Також краще мати при собі роздруковані документи.

У Міноборони уточнили, що роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

Напередодні стало відомо, що для продовження бронювання співробітника в "Дії" роботодавцю тепер не потрібно знімати бронь з людини, перш ніж подавати нову заяву.

Продовження бронювання від мобілізації в "Дії" стане безоплатним процесом, який займатиме до 24 годин. Послуга доступна для юридичних осіб та їхніх філій.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може посилити заборону на виїзд за кордон для громадян, офіційно визначених як критично важливі під час мобілізації або воєнного стану.

Також повідомлялося, що як Міноборони планує вирішити питання мобілізації та СЗЧ.