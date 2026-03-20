Скачайте PDF-версию: Минобороны обратилось к военнообязанным с предупреждением

С 21:00 20 марта до 09:00 21 марта невозможно будет получить услуги в "Резерв+" или обновить Резерв ID.

Это связано с плановыми работами в реестре "Оберег", сообщили в Министерстве обороны Украины.

В связи с этим ведомство рекомендует всем военнообязанным загрузить в телефон PDF-версию электронного военно-учетного документа.

Для этого на главном экране приложения необходимо нажать плюс и выбрать опцию "Загрузить PDF". Также лучше иметь при себе распечатанные документы.

В Минобороны уточнили, что работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Накануне стало известно, что для продления бронирования сотрудника в "Дії" работодателю теперь не нужно снимать бронь с человека, прежде чем подавать новое заявление.

Продление бронирования от мобилизации в "Дії" станет бесплатным процессом, который будет занимать до 24 часов. Услуга доступна для юридических лиц и их филиалов.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может усилить запрет на выезд за границу для граждан, официально определенных как критически важные во время мобилизации или военного положения.

Также сообщалось, что как Минобороны планирует решить вопрос мобилизации и СЗЧ.