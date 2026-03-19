Бронирование в "Дії" упрощено: что изменилось для украинцев и как воспользоваться обновлением

Чтобы продлить бронирование работника в "Дії" работодателю теперь не нужно снимать бронь с человека, прежде чем подавать новое заявление.

Продление бронирования от мобилизацих в "Дії" станет бесшовным процессом, который будет занимать до 24 часов. Услуга доступна для юридических лиц и их филиалов, отметили в пресс-службе государственного сервиса цифровых услуг.

Сообщается, что перебронирование через "Дію" теперь будет происходить без аннулирования предыдущего бронирования. При этом важно, чтобы орган, который предоставил компании статус критической, и роль работника оставались неизменными.

Соответствующее заявление может подать руководитель или подписант по ЕГР или уполномоченное лицо. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

авторизуйтесь в "Дії" как руководитель или подписант или уполномоченное лицо;

выберите услугу "Продление бронирования работников";

проверьте автоматически загруженные данные о вашей компании;

выберите лиц, которым необходимо продлить бронирование, и внесите их данные;

проверьте сформированное заявление и подпишите его КЭПом.

Напомним, правительство планирует расширить критерии, по которым предприятия, учреждения и организации могут быть отнесены к критически важным.

Фокус также писал об ограничениях в украинском законодательстве, из-за которых военнообязанным могут не предоставить бронь.