Диджитал Усиление мобилизации в Украине

Бронирование в "Дії" упрощено: что изменилось для украинцев и как воспользоваться обновлением

Бронирование от мобилизации в Дии
Бронирование через "Дію" | Фото: diia.gov.ua

Чтобы продлить бронирование работника в "Дії" работодателю теперь не нужно снимать бронь с человека, прежде чем подавать новое заявление.

Продление бронирования от мобилизацих в "Дії" станет бесшовным процессом, который будет занимать до 24 часов. Услуга доступна для юридических лиц и их филиалов, отметили в пресс-службе государственного сервиса цифровых услуг.

Сообщается, что перебронирование через "Дію" теперь будет происходить без аннулирования предыдущего бронирования. При этом важно, чтобы орган, который предоставил компании статус критической, и роль работника оставались неизменными.

Соответствующее заявление может подать руководитель или подписант по ЕГР или уполномоченное лицо. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

  • авторизуйтесь в "Дії" как руководитель или подписант или уполномоченное лицо;
  • выберите услугу "Продление бронирования работников";
  • проверьте автоматически загруженные данные о вашей компании;
  • выберите лиц, которым необходимо продлить бронирование, и внесите их данные;
  • проверьте сформированное заявление и подпишите его КЭПом.
Напомним, правительство планирует расширить критерии, по которым предприятия, учреждения и организации могут быть отнесены к критически важным.

Фокус также писал об ограничениях в украинском законодательстве, из-за которых военнообязанным могут не предоставить бронь.