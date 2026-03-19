Бронювання у "Дії" спрощено: що змінилось для українців та як скористатися оновленням

Щоб продовжити бронювання працівника в «Дії» роботодавцю тепер не потрібно знімати бронь з людини, перш ніж подавати нову заяву.

Продовження бронювання від мобілізаціх в "Дії" стане безшовним процесом, який займатиме до 24 годин. Послуга доступна для юридичних осіб та їхніх філій, зазначили в пресслужбі державного сервісу цифрових послуг.

Повідомляється, що перебронювання через "Дію" тепер відбуватиметься без анулювання попереднього бронювання. При цьому важливо, щоб орган, який надав компанії статусу критичної, та роль працівника залишалися незмінними.

Відповідну заяву може подати керівник чи підписант за ЄДР або уповноважена особа. Для цього потрібно виконати наступні кроки:

авторизуйтеся в "Дії" як керівник чи підписант або уповноважена особа;

оберіть послугу "Продовження бронювання працівників";

перевірте автоматично завантажені дані про вашу компанію;

оберіть осіб, яким необхідно продовжити бронювання, та внесіть їхні дані;

перевірте сформовану заяву й підпишіть її КЕПом.

Нагадаємо, уряд планує розширити критерії, за якими підприємства, установи та організації можуть бути віднесені до критично важливих.

