Уряд розширив перелік підприємств для бронювання: які нові категорії отримали статус критичних

Кабінет Міністрів України планує розширити критерії, за якими підприємства, установи та організації можуть бути віднесені до критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил України. Зокрема, зміни передбачають включення до цього переліку компаній, діяльність яких пов’язана з виконанням оборонних контрактів, зокрема у сфері логістики та обслуговування військової техніки.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. У публікації зазначається, що уряд готує зміни до критеріїв визначення підприємств, установ та організацій, які можуть отримати статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Передбачається доповнення чинних вимог новою категорією підприємств.

Йдеться про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил Збройних сил України. Зокрема, мова про підприємства, що:здійснюють перевезення військових вантажів, займаються ремонтом, утриманням та експлуатацією озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових.

Відео дня

Також до цієї категорії можуть бути віднесені компанії, що забезпечують закупівлю товарів оборонного призначення, необхідних для обслуговування і підтримки військової техніки.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, розширення критеріїв має на меті підтримати підприємства, які відповідають за логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки.

"Очікується, що ухвалення постанови дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств, які виконують важливі оборонні завдання та безпосередньо підтримують діяльність Збройних Сил України", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що фахівців із неврегульованим мобілізаційним статусом тепер можуть бронювати, якщо вони працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу або в компаніях, які мають статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Як повідомляють на порталі "Дія", підприємства матимуть до 45 днів, щоб оформити бронювання таких працівників після їхнього працевлаштування.

Крім того, повідомлялося, що наявність бронювання не гарантує, що військовозобов’язаного не викличуть до центру комплектування, особливо якщо дані про відстрочку ще не внесені або процедура не завершена. Зокрема, бронювання можуть втратити працівники з зарплатою менше 21 617,5 грн до вирахування податків або ті, хто має заборгованість з аліментів, тому фахівці радять мати при собі паперові документи та перевіряти їх у системах "Резерв+" і "Оберіг".