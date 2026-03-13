Відстрочка від мобілізації: в Україні запровадили нове правило, кого воно торкнеться

Фахівці, у яких не врегульовано мобілізаційний статус, тепер можуть бути заброньовані за умови, що вони працюють для оборонного сектору і критично важливих для ЗСУ підприємств.

Таке нововведення дасть змогу розпочинати роботу людям із неврегульованим статусом, оскільки підприємства матимуть 45 днів на їхнє бронювання, повідомляють на порталі "Дія".

Хто може забронювати своїх співробітників із неврегульованим статусом

Юридичні особи з Єдиного переліку (ОПК та критично важливі для ЗСУ).

Керівники або особи, які мають право підпису чи уповноважені особи підприємств. При цьому підприємство повинно мати чинний статус критичності на момент подання заяви.

Як подати заяву на бронювання співробітників

Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису.

Обрати послугу "Бронювання працівників".

Підтвердити дані про компанію та свою роль.

У розділі "Інформація про працівників" обрати категорію: "Працівники з порушенням військового обліку". Важливо, щоб співробітник перебував на військовому обліку.

Вказати дані працівників і дату початку трудових відносин (не раніше ніж за 45 днів до сьогоднішнього дня).

Підписати заяву. Якщо ви уповноважена особа — керівник або особа, яка має право на підпис, отримає сповіщення.

Відео дня

Статус заяви відобразиться в особистому кабінеті, а результат надійде на електронну пошту.

У січні 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що весь персонал енергетичних компаній і комунальних підприємств, задіяних у ліквідації наслідків російських ударів і надзвичайної ситуації, буде заброньовано.

8 грудня 2025-го Кабмін спростив процедуру бронювання працівників і дозволив компаніям ОПК бронювати співробітників на 45 календарних днів.

Того ж місяця уряд дозволив миттєво скасовувати бронювання від мобілізації працівників підприємств, установ та організацій, що мають статус критично важливих для "функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" та для забезпечення потреб військових, якщо підприємство втратить свій статус критично важливого.

Нагадаємо, кого можуть забрати в ТЦК навіть за наявності бронювання.