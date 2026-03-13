Поддержите нас UA
Отстрочка от мобилизации: в Украине ввели новое правило, кого оно коснется

Новые правила бронирования в Украине – кого они коснутся
Специалисты, у которых не урегулирован мобилизационный статус, теперь могут быть забронированы при условии, что они работают для оборонного сектора и критически важных для ВСУ предприятий.

Такое нововведение позволит начинать работу людям с неурегулированным статусом, поскольку у предприятий будет 45 дней на их бронирование, сообщается на портале "Дія".

Кто может забронировать своих сотрудников в неурегулированным статусом

  • Юридические лица из Единого перечня (ОПК и критически важные для ВСУ).
  • Руководители или лица, имеющие право подписи или уполномоченные лица предприятий. При этом предприятие должно иметь действующий статус критичности на момент подачи заявления.

Как подать заявление на бронирование сотрудников

  • Авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи.
  • Выбрать услугу "Бронирование работников".
  • Подтвердить данные о компании и своей роли.
  • В разделе "Информация о работниках" выбрать категорию: "Работники с нарушением военного учета". Важно, чтобы сотрудник состоял на военном учете.
  • Указать данные работников и дату начала трудовых отношений (не ранее чем за 45 дней до сегодняшнего дня).
  • Подписать заявление. Если вы уполномоченное лицо – руководитель или лицо, имеющее право на подпись, получит уведомление.
Статус заявления отобразится в личном кабинете, а результат поступит на электронную почту.

В январе 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь персонал энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, будет забронирован.

8 декабря 2025-го Кабмин упростил процедуру бронирования работников и разрешил компаниям ОПК бронировать сотрудников на 45 календарных дней.

В том же месяце правительство разрешило мгновенно отменять бронирование от мобилизации работников предприятий, учреждений и организаций, которые имеют статус критически важных для "функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период" и для обеспечения потребностей военных, если предприятие потеряет свой статус критически важного.

Напомним, кого могут забрать в ТЦК даже при наличии бронирования.