Отстрочка от мобилизации: в Украине ввели новое правило, кого оно коснется

Специалисты, у которых не урегулирован мобилизационный статус, теперь могут быть забронированы при условии, что они работают для оборонного сектора и критически важных для ВСУ предприятий.

Такое нововведение позволит начинать работу людям с неурегулированным статусом, поскольку у предприятий будет 45 дней на их бронирование, сообщается на портале "Дія".

Кто может забронировать своих сотрудников в неурегулированным статусом

Юридические лица из Единого перечня (ОПК и критически важные для ВСУ).

Руководители или лица, имеющие право подписи или уполномоченные лица предприятий. При этом предприятие должно иметь действующий статус критичности на момент подачи заявления.

Как подать заявление на бронирование сотрудников

Авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи.

Выбрать услугу "Бронирование работников".

Подтвердить данные о компании и своей роли.

В разделе "Информация о работниках" выбрать категорию: "Работники с нарушением военного учета". Важно, чтобы сотрудник состоял на военном учете.

Указать данные работников и дату начала трудовых отношений (не ранее чем за 45 дней до сегодняшнего дня).

Подписать заявление. Если вы уполномоченное лицо – руководитель или лицо, имеющее право на подпись, получит уведомление.

Статус заявления отобразится в личном кабинете, а результат поступит на электронную почту.

В январе 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь персонал энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, будет забронирован.

8 декабря 2025-го Кабмин упростил процедуру бронирования работников и разрешил компаниям ОПК бронировать сотрудников на 45 календарных дней.

В том же месяце правительство разрешило мгновенно отменять бронирование от мобилизации работников предприятий, учреждений и организаций, которые имеют статус критически важных для "функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период" и для обеспечения потребностей военных, если предприятие потеряет свой статус критически важного.

