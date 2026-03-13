Отстрочка от мобилизации: в Украине ввели новое правило, кого оно коснется
Специалисты, у которых не урегулирован мобилизационный статус, теперь могут быть забронированы при условии, что они работают для оборонного сектора и критически важных для ВСУ предприятий.
Такое нововведение позволит начинать работу людям с неурегулированным статусом, поскольку у предприятий будет 45 дней на их бронирование, сообщается на портале "Дія".
Кто может забронировать своих сотрудников в неурегулированным статусом
- Юридические лица из Единого перечня (ОПК и критически важные для ВСУ).
- Руководители или лица, имеющие право подписи или уполномоченные лица предприятий. При этом предприятие должно иметь действующий статус критичности на момент подачи заявления.
Как подать заявление на бронирование сотрудников
- Авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи.
- Выбрать услугу "Бронирование работников".
- Подтвердить данные о компании и своей роли.
- В разделе "Информация о работниках" выбрать категорию: "Работники с нарушением военного учета". Важно, чтобы сотрудник состоял на военном учете.
- Указать данные работников и дату начала трудовых отношений (не ранее чем за 45 дней до сегодняшнего дня).
- Подписать заявление. Если вы уполномоченное лицо – руководитель или лицо, имеющее право на подпись, получит уведомление.
Статус заявления отобразится в личном кабинете, а результат поступит на электронную почту.
В январе 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь персонал энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, будет забронирован.
8 декабря 2025-го Кабмин упростил процедуру бронирования работников и разрешил компаниям ОПК бронировать сотрудников на 45 календарных дней.
В том же месяце правительство разрешило мгновенно отменять бронирование от мобилизации работников предприятий, учреждений и организаций, которые имеют статус критически важных для "функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период" и для обеспечения потребностей военных, если предприятие потеряет свой статус критически важного.
