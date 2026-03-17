Правительство расширило перечень предприятий для бронирования: какие категории получили статус критических

Кабинет Министров Украины планирует расширить критерии, по которым предприятия, учреждения и организации могут быть отнесены к критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. В частности, изменения предусматривают включение в этот перечень компаний, деятельность которых связана с выполнением оборонных контрактов, в частности в сфере логистики и обслуживания военной техники.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В публикации отмечается, что правительство готовит изменения в критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые могут получить статус критически важных для обеспечения потребностей ВСУ. Предполагается дополнение действующих требований новой категорией предприятий.

Речь идет о компаниях, которые выполняют контракты с командованием видов или отдельных родов сил Вооруженных сил Украины. В частности, речь о предприятиях, которые: осуществляют перевозки военных грузов, занимаются ремонтом, содержанием и эксплуатацией вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих.

Также к этой категории могут быть отнесены компании, обеспечивающие закупку товаров оборонного назначения, необходимых для обслуживания и поддержки военной техники.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив, расширение критериев имеет целью поддержать предприятия, которые отвечают за логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники.

"Ожидается, что принятие постановления позволит обеспечить стабильную работу предприятий, которые выполняют важные оборонные задачи и непосредственно поддерживают деятельность Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что специалистов с неурегулированным мобилизационным статусом теперь могут бронировать, если они работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса или в компаниях, которые имеют статус критически важных для обеспечения потребностей ВСУ. Как сообщается на портале "Дія", предприятия будут иметь до 45 дней, чтобы оформить бронирование таких работников после их трудоустройства.

Кроме того, сообщалось, что наличие бронирования не гарантирует, что военнообязанного не вызовут в центр комплектования, особенно если данные об отсрочке еще не внесены или процедура не завершена. В частности, бронирование могут потерять работники с зарплатой менее 21 617,5 грн до вычета налогов или те, кто имеет задолженность по алиментам, поэтому специалисты советуют иметь при себе бумажные документы и проверять их в системах "Резерв+" и "Оберіг".