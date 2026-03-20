Імітували шрами: у Кривому Розі лікарі проводили фейкові операції військовозобов'язаним

Чергову хитру схему ухилення від мобілізації викрили правоохоронці в Дніпропетровській області.

Схема діяла в Кривому Розі, і до неї було залучено колишню чиновницю із системи охорони здоров'я та за сумісництвом організаторку, завідувача неврологічного відділення — в. о. голови ВЛК, а також лікаря-нейрохірурга, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, спочатку військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися ухилитися від мобілізації, оформляли на стаціонарне лікування, після чого готували пакет фіктивних медичних документів. Зокрема, вони підробляли результати МРТ та інші обстеження, які давали підстави для встановлення ІІ або ІІІ групи інвалідності.

В одному із задокументованих випадків у травні 2025 року за $9 тисяч організаторка запропонувала оформити вигадане захворювання.

Фото: Офіс генпрокурора

У приватному медцентрі нейрохірург провів псевдооперацію: зробив надрізи на спині й одразу зашив, щоб залишити рубці, які виглядають, як наслідки справжнього хірургічного втручання. Надалі "пацієнту" оформляли фіктивні виписки про лікування, якого фактично не було. Після цього клієнтів інструктували, як поводитися під час проходження комісій і підтверджувати вигаданий діагноз.

Наразі слідство перевіряє причетність щонайменше 28 осіб, які могли скористатися цією схемою для отримання відтермінування та виїзду за кордон.

Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи, унаслідок яких знайшли і вилучили майже $40 тисяч, мобільні телефони, медичну документацію та чорнові записи.

Трьом учасникам схеми вже повідомили про підозру, а суд відправив їх під варту без альтернативи застави.

