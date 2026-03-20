Имитировали шрамы: в Кривом Роге врачи проводили фейковые операции военнообязанным

Очередную хитрую схему уклонения от мобилизации раскрыли правоохранители в Днепропетровской области.

Схема действовала в Кривом Роге, и в нее были вовлечены бывшая чиновница из системы здравоохранения и по совместительству организатор, заведующий неврологическим отделением — и.о. председателя ВЛК, а также врач-нейрохирург, сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, сначала военнообязанных мужчин, которые пытались уклониться от мобилизации, оформляли на стационарное лечение, после чего подготавливали пакет фиктивных медицинских документов. В частности, они подделывали результаты МРТ и другие обследования, которые давали основания для установления ІІ или ІІІ группы инвалидности.

В одном из задокументированных случаев в мае 2025 года за $9 тысяч организатор предложила оформить вымышленное заболевание.

Фото: Офис генпрокурора

В частном медцентре нейрохирург провел псевдооперацию: сделал надрезы на спине и сразу зашил, чтобы оставить рубцы, которые выглядят, как последствия настоящего хирургического вмешательства.

В дальнейшем для "пациента" оформлялись фиктивные выписки о лечении, которого фактически не было. После этого клиентов инструктировали, как вести себя во время прохождения комиссий и подтверждать вымышленный диагноз.

Сейчас следствие проверяет причастность не менее 28 человек, которые могли воспользоваться этой схемой для получения отсрочки и выезда за границу.

Правоохранители провели обыски у фигурантов дела, в результате которых нашли и изъяли почти $40 тысяч, мобильные телефоны, медицинскую документацию и черновые записи.

Трем участникам схемы уже сообщили о подозрении, а суд отправил их под стражу без альтернативы залога.

