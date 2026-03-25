На Волині пасажир прокатав на капоті авто військовослужбовця ТЦК: деталі інциденту (відео)

У селі Гаразджа Луцького району Волинської області чоловік прокотив на капоті авто військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Кадри інциденту опублікував Telegram-канал VOLYN NOW. Як ідеться в описі відео, у Гаразджі під час проведення мобілізаційних заходів виникла конфліктна ситуація: працівника ТЦК провезли на капоті авто. Наразі встановлюються всі деталі події.

На записі видно, як службовий бус ТЦК зупиняє авто, "підрізавши" його з лівого боку. Водій автомобіля виходить до військовослужбовців, а в цей час пасажир пересідає на його місце і починає рух, об'їжджаючи мікроавтобус праворуч. Один із групи оповіщення спробував його зупинити, вчепившись за капот, але той їде далі.

Водій розвертає транспортний засіб із людиною на капоті і, призупинившись, щоб військовослужбовець ТЦК міг безпечно зістрибнути, продовжує тікати від поліції.

Після публікації відео в соцмережах Волинський обласний ТЦК і СП зробив коментар з приводу того, що сталося. Речниця терцентру Уляна Кравчук підтвердила, що такий випадок справді мав місце 25 березня о 10:30 у селі Гаразджа, де військовослужбовці ТЦК і СП спільно з представниками поліції проводили заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів.

"Під час перевірки поліцією було зупинено автомобіль, у якому перебували двоє осіб. Водій вийшов із транспортного засобу для надання документів, а пасажир у цей час пересів на водійське місце та почав рух автомобілем. Військовослужбовець намагався зупинити транспортний засіб, однак через раптовий початок руху був протягнутий дорогою, перебуваючи на капоті автомобіля", — розповіла вона.

Кравчук додала, що поліцейським вдалося зупинити автомобіль, а порушника військового обліку доправили до ТЦК "для можливого подальшого проходження військової служби".

У поліції регіону цей випадок поки що ніяк не коментували.

Подія, абсолютно протилежна до цього, сьогодні ж сталася в Одесі. Там під час інциденту, пов'язаного з мобілізаційними заходами, мікроавтобус територіального центру комплектування збив літню жінку. Постраждалу у важкому стані доправили до лікарні, а за фактом події розпочато службову перевірку.

Нагадаємо, у Києві співробітники ТЦК разом із поліцією проводили перевірки на вулицях у рамках пошуку осіб, які самовільно залишили військову частину.