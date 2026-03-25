На Волыни пассажир прокатил на капоте авто военнослужащего ТЦК: детали инцидента (видео)

В селе Гаразджа Луцкого района Волынской области мужчина прокатил на капоте авто военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал VOLYN NOW. Как говорится в описании видео, в Гараздже во время проведения мобилизационных мероприятий возникла конфликтная ситуация: работника ТЦК провезли на капоте авто. В настоящее время устанавливаются все детали события.

На записи видно, как служебный бус ТЦК останавливает авто, "поджав" его с левой стороны. Водитель автомобиля выходит к военнослужащим, а в это время пассажир пересаживается на его место и начинает движение, объезжая микроавтобус справа. Один из группы оповещения попытался его остановить, уцепившись за капот, но тот едет дальше.

Водитель разворачивает транспортное средство с человеком на капоте и, приостановившись, чтобы военнослужащий ТЦК мог безопасно спрыгнуть, продолжает убегать от полиции.

После публикации видео в соцсетях Волынский областной ТЦК и СП сделал комментарий по поводу случившегося. Спикер терцентра Ульяна Кравчук подтвердила, что такой случай действительно имел место 25 марта в 10:30 в селе Гаразджа, где военнослужащие ТЦК и СП совместно с представителями полиции проводили мероприятия оповещения и проверки военно-учетных документов.

"Во время проверки полицией был остановлен автомобиль, в котором находились два человека. Водитель вышел из транспортного средства для предоставления документов, а пассажир в это время пересел на водительское место и начал движение автомобилем. Военнослужащий пытался остановить транспортное средство, однако из-за внезапного начала движения был протянут по дороге, находясь на капоте автомобиля", — рассказала она.

Кравчук добавила, что полицейским удалось остановить автомобиль, а нарушителя военного учета доставили в ТЦК "для возможного дальнейшего прохождения военной службы".

В полиции региона этот случай пока никак не комментировали.

Событие, абсолютно противоположное этому, сегодня же произошло в Одессе. Там во время инцидента, связанного с мобилизационными мероприятиями, микроавтобус территориального центра комплектования сбил пожилую женщину. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, а по факту происшествия начата служебная проверка.

Напомним, в Киеве сотрудники ТЦК вместе с полицией проводили проверки на улицах в рамках поиска лиц, самовольно покинувших воинскую часть.