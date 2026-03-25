Пенсионерка попала под колеса буса ТЦК в Одессе: в органе назначили служебную проверку

В Одессе во время инцидента, связанного с мобилизационными мероприятиями, микроавтобус территориального центра комплектования сбил пожилую женщину. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, а по факту происшествия начата служебная проверка.

Одесский областной ТЦК и СП обнародовал официальную информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Хаджибейском районе. Он сообщил, что 25 марта на улице Ивана и Юрия Лип в Одессе зафиксировали ДТП с участием автомобиля ТЦК и СП и пешехода.

"На место происшествия были оперативно вызваны представители Национальной полиции и экстренной медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи", — отметил Одесский ТЦК.

Сейчас идет установление всех обстоятельств происшествия, а также определение ответственности участников ДТП. В ТЦК отметили, что по данному факту уже назначена служебная проверка. Также подчеркивается, что учреждение полностью сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения всех деталей.

По информации очевидцев инцидент, в результате которого пострадала пожилая женщина, произошел во время попытки силовой мобилизации на улице Ивана и Юрия Лип. Свидетели рассказывают, что водитель белого микроавтобуса резко двигался задним ходом и не заметил женщину, которая находилась рядом, сообщает издание "Думская".

По их словам, военнослужащие пытались мобилизовать мужчину, однако женщины, которые находились поблизости, пытались этому помешать. В момент, когда микроавтобус покидал место происшествия, он наехал на пенсионерку, тогда как мужчине удалось убежать.

Очевидцы также сообщили, что после наезда женщина оказалась под автомобилем и имела окровавленное лицо. На место происшествия вызвали скорую помощь, медики госпитализировали пострадавшую. Патрульная полиция оформила ДТП. По словам свидетелей, транспортное средство имело разные номерные знаки.

Напомним, что в Одессе после мобилизационных мероприятий тело мужчины с переломами обнаружили в реке. В соцсетях этот случай вызвал широкий резонанс и дискуссии относительно обстоятельств гибели. Официальные органы должны были установить причины смерти и проверить все версии произошедшего.

