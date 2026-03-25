Пенсіонерка потрапила під колеса буса ТЦК в Одесі: в органі призначили службову перевірку

В Одесі під час інциденту, пов’язаного з мобілізаційними заходами, мікроавтобус територіального центру комплектування збив літню жінку. Постраждалу у тяжкому стані доправили до лікарні, а за фактом події розпочато службову перевірку.

Одеський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційну інформацію щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Хаджибейському районі. Він повідомив, що 25 березня на вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі зафіксували ДТП за участі автомобіля ТЦК та СП і пішохода.

"На місце події було оперативно викликано представників Національної поліції та екстреної медичної допомоги. Потерпілу госпіталізовано до лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги", — зазначив Одеський ТЦК.

Наразі триває встановлення всіх обставин події, а також визначення відповідальності учасників ДТП. У ТЦК зазначили, що за цим фактом уже призначено службову перевірку. Також підкреслюється, що установa повністю співпрацює з правоохоронними органами для з’ясування всіх деталей.

За інформацією очевидців інцидент, унаслідок якої постраждала літня жінка, стався під час спроби силової мобілізації на вулиці Івана та Юрія Лип. Свідки розповідають, що водій білого мікроавтобуса різко рухався заднім ходом і не помітив жінку, яка перебувала поруч, повідомляє видання "Думська".

За їхніми словами, військовослужбовці намагалися мобілізувати чоловіка, однак жінки, які знаходилися поблизу, намагалися цьому завадити. У момент, коли мікроавтобус залишав місце події, він наїхав на пенсіонерку, тоді як чоловіку вдалося втекти.

Очевидці також повідомили, що після наїзду жінка опинилася під автомобілем і мала закривавлене обличчя. На місце події викликали швидку допомогу, медики госпіталізували постраждалу. Патрульна поліція оформила ДТП. За словами свідків, транспортний засіб мав різні номерні знаки.

