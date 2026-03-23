"Це вбивство": в Одесі після мобілізації тіло чоловіка з переломами виявили у річці, — соцмережі

В Одесі зник чоловік після можливого втручання представників територіального центру комплектування (ТЦК), а його тіло з численними тяжкими травмами було знайдено у річці Таранчук. За словами очевидців та родичів, чоловік мав хронічні захворювання і, ймовірно, не підлягав мобілізації.

Про обставини інциденту 9 грудня 2025 року на своїй сторінці у Facebook повідомив користувач Сергій Кривенко, оприлюднивши власну версію подій та перебіг розслідування. За його словами, 18 жовтня 2025 року в Одесі чоловіка на ім’я Сергій, який прямував на роботу, ймовірно, могли затримати представники територіального центру комплектування на вулиці Ядова. Автор допису зазначає, що чоловік мав хронічні захворювання та, за його даними, міг бути непридатним до служби.

Публікація Сергія Кривенко у Facebook Фото: Скриншот

Він також стверджує, що Сергій міг перебувати у кількох ТЦК, а після виходу з Біляївського ТЦК 21 жовтня чоловік зник. Згодом, 4 листопада, тіло загиблого було виявлено рибалками у річці Таранчук. За словами Кривенка, на тілі чоловіка були численні травми, зокрема переломи ребер, ушкодження черепа та інші тілесні ушкодження, які можуть свідчити про насильницький характер смерті. Водночас ці обставини поки що не підтверджені офіційно.

Відео дня

Автор допису також стверджує, що родичі тривалий час не отримували чіткої інформації про можливе перебування чоловіка в одному з ТЦК, а окремі установи це заперечували.

В Одесі після мобілізації тіло чоловіка з переломами виявили у річці Фото: Facebook

"Вбивство громадянина після перебування в державних структурах — це виклик праву та справедливості. Злочин має бути розкритий. Винні — встановлені. Життя людини не може бути розрахунковою величиною", — написав він.

Уже в 2026 році 20 березня Кривенко оприлюднив додаткову інформацію, зокрема результати судово-медичної експертизи. За його даними, у загиблого виявлено тяжкі тілесні ушкодження — черепно-мозкову травму, переломи та крововиливи під оболонки мозку, які могли бути завдані незадовго до смерті. Водночас офіційного підтвердження цих даних від правоохоронних органів наразі немає.

Окрему увагу автор приділяє мобільному телефону загиблого. За його словами, пристрій повернули родині без належного дослідження, а його відновлення здійснювали сторонні фахівці. Після цього вдалося встановити, що останнє фото було зроблено 21 жовтня у місті Біляївка — уже після того, як чоловік, можливо, залишив приміщення ТЦК. Також зазначається, що телефон востаннє активувався 24 жовтня, після зникнення його власника.

Публікація Сергія Кривенко у Facebook Фото: Скриншот

Крім того, Кривенко повідомляє про можливу наявність на тілі загиблого біологічних слідів інших осіб, які, за його словами, наразі не досліджені для ідентифікації. Ця інформація також потребує перевірки компетентними органами.

Автор підкреслює, що, на його думку, слідство поки не демонструє суттєвого прогресу, та звертається до керівництва МВС України з проханням взяти справу під особистий контроль. Він також оголосив винагороду за інформацію про осіб, які можуть бути причетними до смерті чоловіка.

Станом на момент публікації офіційні коментарі від Одеського обласного ТЦК, СП та правоохоронних органів щодо цього інциденту відсутні. Остаточні висновки щодо причин смерті та можливих причетних осіб має встановити слідство.

Нагадаємо, що за словами нардепа Олександра Федієнка, 23 березня в Подільському районі Києва співробітники ТЦК разом із поліцією намагалися розшукати людей, які самовільно залишили військову частину. Він також зазначив, що працівники ТЦК діяли у балаклавах та без розпізнавальних знаків, і вважає, що такими питаннями мала б займатися військова служба правопорядку.

Також Фокус писав, що за словами народного депутата Володимира Ар’єва, колишнього політв’язня Кремля і героя опору окупації Криму Володимира Балуха нібито побили у Шевченківському районному ТЦК у Києві через його інвалідність II групи. У свою чергу, столичні правоохоронці підтвердили, що перевіряють інформацію про тілесні ушкодження ветерана, а керівництво ТЦК ініціювало службове розслідування.