"Это убийство": в Одессе после мобилизации тело мужчины с переломами обнаружили в реке, — соцсети

В Одессе исчез мужчина после возможного вмешательства представителей территориального центра комплектования (ТЦК), а его тело с многочисленными тяжелыми травмами было найдено в реке Таранчук. По словам очевидцев и родственников, мужчина имел хронические заболевания и, вероятно, не подлежал мобилизации.

Об обстоятельствах инцидента 9 декабря 2025 года на своей странице в Facebook сообщил пользователь Сергей Кривенко, обнародовав собственную версию событий и ход расследования. По его словам, 18 октября 2025 года в Одессе мужчину по имени Сергей, который направлялся на работу, вероятно, могли задержать представители территориального центра комплектования на улице Ядова. Автор сообщения отмечает, что мужчина имел хронические заболевания и, по его данным, мог быть непригодным к службе.

Публикация Сергея Кривенко в Facebook Фото: Скриншот

Он также утверждает, что Сергей мог находиться в нескольких ТЦК, а после выхода из Беляевского ТЦК 21 октября мужчина исчез. Впоследствии, 4 ноября, тело погибшего было обнаружено рыбаками в реке Таранчук. По словам Кривенко, на теле мужчины были многочисленные травмы, в частности переломы ребер, повреждения черепа и другие телесные повреждения, которые могут свидетельствовать о насильственном характере смерти. В то же время эти обстоятельства пока не подтверждены официально.

Автор сообщения также утверждает, что родственники долгое время не получали четкой информации о возможном пребывании мужчины в одном из ТЦК, а отдельные учреждения это отрицали.

"Убийство гражданина после пребывания в государственных структурах — это вызов праву и справедливости. Преступление должно быть раскрыто. Виновные — установлены. Жизнь человека не может быть расчетной величиной", — написал он.

Уже в 2026 году 20 марта Кривенко обнародовал дополнительную информацию, в частности результаты судебно-медицинской экспертизы. По его данным, у погибшего обнаружены тяжелые телесные повреждения — черепно-мозговая травма, переломы и кровоизлияния под оболочки мозга, которые могли быть нанесены незадолго до смерти. В то же время официального подтверждения этих данных от правоохранительных органов пока нет.

Отдельное внимание автор уделяет мобильному телефону погибшего. По его словам, устройство вернули семье без надлежащего исследования, а его восстановление осуществляли сторонние специалисты. После этого удалось установить, что последнее фото было сделано 21 октября в городе Беляевка — уже после того, как мужчина, возможно, покинул помещение ТЦК. Также отмечается, что телефон в последний раз активировался 24 октября, после исчезновения его владельца.

Кроме того, Кривенко сообщает о возможном наличии на теле погибшего биологических следов других лиц, которые, по его словам, пока не исследованы для идентификации. Эта информация также требует проверки компетентными органами.

Автор подчеркивает, что, по его мнению, следствие пока не демонстрирует существенного прогресса, и обращается к руководству МВД Украины с просьбой взять дело под личный контроль. Он также объявил вознаграждение за информацию о лицах, которые могут быть причастны к смерти мужчины.

По состоянию на момент публикации официальные комментарии от Одесского областного ТЦК, СП и правоохранительных органов по этому инциденту отсутствуют. Окончательные выводы о причинах смерти и возможных причастных лиц должно установить следствие.

Напомним, что по словам нардепа Александра Федиенко, 23 марта в Подольском районе Киева сотрудники ТЦК вместе с полицией пытались разыскать людей, которые самовольно покинули воинскую часть. Он также отметил, что работники ТЦК действовали в балаклавах и без опознавательных знаков, и считает, что такими вопросами должна была бы заниматься военная служба правопорядка.

Также Фокус писал, что по словам народного депутата Владимира Арьева, бывшего политзаключенного Кремля и героя сопротивления оккупации Крыма Владимира Балуха якобы избили в Шевченковском районном ТЦК в Киеве из-за его инвалидности II группы. В свою очередь, столичные правоохранители подтвердили, что проверяют информацию о телесных повреждениях ветерана, а руководство ТЦК инициировало служебное расследование.