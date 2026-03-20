Нардеп заявил об избиении в ТЦК экс-политзаключенного Кремля Балуха: в органе отреагировали

Бывшего политзаключенного Кремля и героя сопротивления российской оккупации Крыма Владимира Балуха, имеющего II группу инвалидности, якобы избили в Шевченковском районном территориальном центре комплектации и социальной поддержки в Киеве.

Человека с металлической пластиной на черепе избивали по голове в помещении ТЦК, написал в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев.

"Забрали вчера после суда над Романом Червинским, потому что его пожизненная инвалидность оформлена не так. Когда он попросил отобранный телефон, получил побои", — пишет он.

Парламентарий добавил, что Балуха выпустили, но не удивляется тому, что с тем произошло.

"Случилось явно не случайно — его очень жесткая критика власти Зеленского стала причиной такого недостойного поведения ТЦК. Вы с таким подходом хотите чтобы люди становились к вам более лояльными? Это сознательная дискредитация мобилизационных мер, когда ТЦК используется как карательный орган", — резюмирует депутат.

Потерпевший обратился в полицию. Столичные правоохранители подтвердили, что проверяют информацию об избиении ветерана в Шевченковском районе Киева.

"По информации мужчины, телесные повреждения он получил в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В настоящее время он находится в больнице. В медицинское учреждение направлена ​​следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств и принятия заявления. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", — заявили правоохранители, пообещав более подробную информацию позже.

История уже вызвала резонанс, и с заявлением выступил Киевский городской ТЦК и СП, сообщив, что упомянутый Владимиром Арьевым военнообязанный был доставлен в терцентр нарушитель военного учета с 27.06.2025 года.

"Информации в реестрах о пребывании его в плену, присвоения ему званий или наград не было, права для отсрочки он не имел, не был забронирован и подлежал призыву на военную службу во время мобилизации", — говорится в пояснении.

По словам военнослужащих ТЦК, мужчину направили на ВВК:

"Содействие со стороны военнообязанного процесса прохождения ВВК и уточнения данных не было, что увеличивало его время пребывания в ТЦК и СП. В дальнейшем прохождение им военно-врачебной комиссии было приостановлено".

Во время обновления персональных данных, подтянувшихся из других реестров, появилась информация, что у мужчины есть инвалидность II группы.

"Однако по неизвестным причинам он не оформил в установленном законом порядке отсрочку. Ему была вручена повестка с указанным сроком устранить нарушения по своим военно-учетным данным, после чего он вышел из здания ТЦК и СП", — уточнили в ТЦК.

Также военнослужащие терцентра уверяют, что никто его не трогал, а сам Владимир "никаких претензий к руководству ТЦК лично не высказывал и с жалобами не обращался".

Руководство ТЦК и СП города Киева инициировало проведение служебного расследования после обнародования Арьевым факта.

Сам Балух инцидент еще никак не комментировал.

Владимир Балух: что о нем известно

Владимир Балух родился, вырос, жил и работал в Крыму. После оккупации полуострова в 2014 году он отказался покидать родной дом, не взял российский паспорт, выходил на проукраинские акции, а на своем доме вывешивал флаг Украины, из-за чего к нему нередко наведывались оккупанты.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года в России его приговорили к 3 годам и 7 месяцам за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год — еще до трех лет за "дезорганизацию работы изолятора".

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35.

8 сентября 2020 года его избили в Киеве. Первым о том, что избит Владимир Балух, написал другой бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.

Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного диагностировали черепно-мозговую травму, его перевели в реанимацию. Спустя 27 дней комы он пришел в себя.

О том, что подозреваемый в нападении задержан, сообщал тогдашний министр МВД Арсен Аваков.

После начала полномасштабного вторжения Балух вступил в силы территориальной обороны ВСУ, воевал под позывным "Царский скиф". Но потом из-за ненадлежащего состояния здоровья он был вынужден уйти из армии.

Сейчас он живет в Киеве и волонтерит. Владимир часто критикует нынешнюю власть, а также комментирует резонансные события.