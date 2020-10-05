Балух спустя 27 дней комы пришел в себя

Избитый в сентябре Владимир Балух пытается что-то говорить, но еще очень слаб.

Экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух спустя 27 дней после избиения пришел в себя.

Об этом написала в Facebook народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Наконец, хорошие новости от врачей В. Балуха: пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб", – написала она.

"Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет", – добавила Геращенко.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Первым о том, что избит Владимир Балух написал другой бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.

Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию.

О том, что подозреваемый в нападении задержан, сообщил министр МВД Арсен Аваков.