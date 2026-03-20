Нардеп заявив про побиття в ТЦК експолітв'язня Кремля Балуха: в органі відреагували

Колишнього політв'язня Кремля і героя опору російській окупації Криму Володимира Балуха, який має II групу інвалідності, нібито побили в Шевченківському районному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки в Києві.

Людину з металевою пластиною на черепі били по голові в приміщенні ТЦК, написав у Facebook народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв.

"Забрали вчора після суду над Романом Червінським, бо його довічна інвалідність оформлена не так. Коли він попросив відібраний телефон, отримав побої", — пише він.

Парламентарій додав, що Балуха випустили, але не дивується тому, що з тим трапилося.

"Сталося явно не випадково — його дуже жорстка критика влади Зеленського стала причиною такої негідної поведінки ТЦК. Ви з таким підходом хочете щоб люди ставали до вас більш лояльними? Це свідома дискредитація мобілізаційних заходів, коли ТЦК використовується як каральний орган", — резюмує депутат.

Потерпілий звернувся в поліцію. Столичні правоохоронці підтвердили, що перевіряють інформацію про побиття ветерана в Шевченківському районі Києва.

"За інформацією чоловіка, тілесні ушкодження він отримав у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі він перебуває в лікарні. До медичного закладу направлено слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин та прийняття заяви. Вирішується питання про правову кваліфікацію події", — заявили правоохоронці, пообіцявши детальнішу інформацію пізніше.

Історія вже викликала резонанс, і із заявою виступив Київський міський ТЦК і СП, повідомивши, що згаданого Володимиром Ар'євим військовозобов'язаного доправили до терцентру як порушника військового обліку з 27.06.2025 року.

"Інформації в реєстрах про перебування його в полоні, присвоєння йому звань чи нагород не було, права для відтермінування він не мав, не був заброньований і підлягав призову на військову службу під час мобілізації", — йдеться в поясненні.

За словами військовослужбовців ТЦК, чоловіка направили на ВЛК:

"Сприяння з боку військовозобов'язаного процесу проходження ВЛК та уточнення даних не було, що збільшувало його час перебування в ТЦК і СП. Надалі проходження ним військово-лікарської комісії було призупинено".

Під час оновлення персональних даних, які підтягнулися з інших реєстрів, з'явилася інформація, що в чоловіка є інвалідність II групи.

"Однак із невідомих причин він не оформив у встановленому законом порядку відстрочку. Йому було вручено повістку із зазначеним терміном усунути порушення за своїми військово-обліковими даними, після чого він вийшов із будівлі ТЦК і СП", — уточнили в ТЦК.

Також військовослужбовці терцентру запевняють, що ніхто його не чіпав, а сам Володимир "жодних претензій до керівництва ТЦК особисто не висловлював і зі скаргами не звертався".

Керівництво ТЦК і СП міста Києва ініціювало проведення службового розслідування після оприлюднення Ар'євим факту.

Сам Балух інцидент ще ніяк не коментував.

Володимир Балух: що про нього відомо

Володимир Балух народився, виріс, жив і працював у Криму. Після окупації півострова 2014 року він відмовився залишати рідну домівку, не взяв російський паспорт, виходив на проукраїнські акції, а на своєму будинку вивішував прапор України, через що до нього нерідко навідувалися окупанти.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Силовики стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року в Росії його засудили до 3 років і 7 місяців за "незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів", через рік — ще до трьох років за "дезорганізацію роботи ізолятора".

7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін ув'язненими у форматі 35 на 35.

8 вересня 2020 року його побили в Києві. Першим про те, що побитий Володимир Балух, написав інший колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов, зазначивши, що в потерпілого зламано руку і ключицю.

Балуха привезли в лікарню з київського парку культури і відпочинку "Гідропарк". У нього зникли телефон і банківська карта. В екс-політв'язня діагностували черепно-мозкову травму, його перевели в реанімацію. Через 27 днів коми він прийшов до тями.

Про те, що підозрюваного в нападі затримано, повідомляв тодішній міністр МВС Арсен Аваков.

Після початку повномасштабного вторгнення Балух вступив до сил територіальної оборони ЗСУ, воював під позивним "Царський скіф". Але потім через неналежний стан здоров'я він був змушений піти з армії.

Зараз він мешкає в Києві та волонтерить. Володимир часто критикує нинішню владу, а також коментує резонансні події.