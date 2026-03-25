Офіцер ДПСУ на Закарпатті втік за кордон просто під час служби, — журналіст

Офіцер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) самовільно залишив місце несення служби на ділянці відділу прикордонної служби "Великий Березний" (ВІПС "Княгиня") і втік до Словаччини.

Тікаючи, він викинув зброю і військову форму, щоб позбутися доказів, повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела. Інцидент стався ще 21 березня, але, як зазначає Глагола, публічно про нього не говорили.

Про те, що лейтенант зник з місця служби, старший прикордонний наряд доповів о 23:40, після чого вже за п'ять хвилин підрозділи підняли по тривозі, привівши в готовність резерв і виславши пошукову групу. Також було залучено додаткові сили.

Менше ніж за годину словацькі колеги повідомили про затримання громадянина України приблизно за 500 метрів від кордону.

За 200 метрів від кордону пошукова група знайшла пістолет Макарова, два споряджених магазини (16 набоїв 9 мм) і військову форму

"За моєю інформацією, саме цю зброю офіцер викинув перед втечею за кордон, щоб позбутися доказів. Наразі тривають пошукові заходи та з'ясування всіх обставин", — зазначив автор.

На момент написання матеріалу ні прес-служба ДПСУ, ні її регіональне Західне управління про інцидент не повідомляли і ніяк його не коментували.

