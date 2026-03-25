Офицер ГПСУ на Закарпатье сбежал за границу прямо во время службы, — журналист

Офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) самовольно покинул место несения службы на участке отдела пограничной службы "Большой Березный" (ОПС "Княгиня") и сбежал в Словакию.

Убегая, он выбросил оружие и военную форму, чтобы избавиться от доказательств, сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники. Инцидент произошел еще 21 марта, но, как отмечает Глагола, публично о нем не говорили.

О том, что лейтенант исчез с места службы, старший пограничный наряд доложил в 23:40, после чего уже через пять минут подразделения подняли по тревоге, приведя в готовность резерв и выслав поисковую группу. Также были привлечены дополнительные силы.

Меньше чем через час словацкие коллеги сообщили о задержании гражданина Украины примерно в 500 метрах от границы.

В 200 метрах от границы поисковая группа нашла пистолет Макарова, два снаряженных магазина (16 патронов 9 мм) и военную форму

Відео дня

"По моей информации, именно это оружие офицер выбросил перед бегством за границу, чтобы избавиться от доказательств. Сейчас продолжаются поисковые мероприятия и выяснение всех обстоятельств", — отметил автор.

На момент написания материала ни ни пресс-служба ГНСУ, ни ее региональное Западное управление об инциденте не сообщали и никак его не комментировали.

Ранее Глагола писал о том, что водитель автобуса "Кошице-Свалява" на пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" бросил транспортное средство и пассажиров и сбежал за границу.

В октябре 2025 года журналист сообщал, что мобилизованный адвокат на Toyota прорвал границу с Венгрией на пункте пропуска "Великая Паладь — Надьгодош".