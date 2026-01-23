Водитель рейсового автобуса сбежал в ЕС, бросив пассажиров: журналист раскрыл новые подробности

По словам журналиста Виталия Глаголы, пассажирам автобуса после побега водителя пришлось идти в Украину пешком. Мужчина якобы имел два загранпаспорта, по одному из которых легально вернулся в Словакию после того, как пограничники выяснили, что он находится в розыске ТЦК.

О том, чем завершился побег за границу водителя рейсового автобуса "Кошице-Свалява" на пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" рассказал журналист Виталий Глагола. По его информации, по состоянию на 12:00 23 января автобус еще находился на КПП.

"Пассажиры были вынуждены покинуть транспортное средство и пешком зашли на территорию Украины для прохождения контроля", — сообщил Глагола.

Он добавил, что сам автобус должны в ближайшее время изъять правоохранители, и после этого он будет доставлен на штрафплощадку как вещественное доказательство по делу о ДТП на границе в рамках открытого уголовного производства.

"Во время бегства водитель автобусом задел пограничника. У военнослужащего диагностировали треснувшую кость. Именно этот факт стал основанием для процессуальных действий и изъятия транспортного средства", — заявил Глагола.

По словам Глаголы, один загранпаспорт водителя остался у украинских пограничников, но он имел еще один действующий документ. С этим документам, по данным журналиста, мужчина пешком зашел на словацкую территорию, официально оформил въезд и сейчас находится там легально.

"Фактически целая пограничная смена не смогла остановить одного человека, который на режимном объекте международного пункта пропуска совершил прорыв границы. Ожидается служебная проверка с оценкой действий должностных лиц, которые отвечали за контроль и безопасность на КПП", — написал Виталий Глагола.

Побег водителя за границу: комментарий ГПСУ

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы рассказали, что на КПП "Ужгород" обнаружили 49-летнего гражданина Украины, который находился в розыске в государственном электронном реестре "Оберег".

"Опасаясь задержания, водитель вернулся в автобус, развернул его в обратном направлении и двинулся на скорости в сторону границы. Пограничный наряд пытался остановить транспортное средство, впрочем, мужчина не реагировал на законные требования военнослужащего и совершил попытку наезда на него. Поскольку такие действия подвергали жизнь пограничника опасности, он был вынужден прекратить свои действия", — пояснили в ГПСУ.

В пресс-службе отметили, что пограничники остановили автобус на выезде из пункта пропуска и помешали его прорыву через границу.

"Водитель понял, что не сможет продолжить движение автобусом, оставил его и побежал в сторону Словакии. Все его документы остались на территории Украины", — рассказали в пограничной службе.

В Национальной полиции Украины на момент публикации новости не комментировали инцидент на КПП "Ужгород".

Побег водителя за границу в Закарпатской области: что известно

По словам журналиста Виталия Глаголы, инцидент произошел на пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" около 16:00 22 января: водитель бросил рейсовый автобус, когда пограничники выяснили, что он находится в розыске ТЦК. Глагола рассказал, что мужчина закрылся в автобусе, сдал назад и на большой скорости проехал мимо пограничника, затем бросил машину с пассажирами возле зоны duty free и убежал в сторону Словакии. По данным журналиста, водитель сейчас находится у словацких пограничников.

Напомним, в октябре 2025 года журналист Виталий Глагола писал, что мобилизованный адвокат на Toyota прорвал границу с Венгрией на пункте пропуска "Великая Паладь — Надьгодош".