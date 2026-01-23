Водій рейсового автобуса втік до ЄС, кинувши пасажирів: журналіст розкрив нові подробиці

За словами журналіста Віталія Глаголи, пасажирам автобуса після втечі водія довелося йти в Україну пішки. Чоловік нібито мав два закордонних паспорти, за одним із яких легально повернувся до Словаччини після того, як прикордонники з'ясували, що він перебуває в розшуку ТЦК.

Про те, чим завершилася втеча за кордон водія рейсового автобуса "Кошице-Свалява" на пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке" розповів журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, станом на 12:00 23 січня автобус іще перебував на КПП.

"Пасажири були змушені залишити транспортний засіб та пішки зайшли на територію України для проходження контролю", — повідомив Глагола.

Він додав, що сам автобус мають найближчим часом вилучити правоохоронці, і після цього він буде доставлений на штрафмайданчик як речовий доказ у справі про ДТП на кордоні в межах відкритого кримінального провадження.

"Під час втечі водій автобусом зачепив прикордонника. У військовослужбовця діагностували тріснуту кістку. Саме цей факт став підставою для процесуальних дій і вилучення транспортного засобу", — заявив Глагола.

Журналіст Глагола розповів про втечу водія рейсового автобуса в ЄС Фото: скриншот

За словами Глаголи, один закордонний паспорт водія лишився в українських прикордонників, але він мав ще один чинний документ. З цим документам, за даними журналіста, чоловік пішки зайшов на словацьку територію, офіційно оформив в'їзд і зараз перебуває там легально.

"Фактично ціла прикордонна зміна не змогла зупинити одну людину, яка на режимному об’єкті міжнародного пункту пропуску здійснила прорив кордону. Очікується службова перевірка з оцінкою дій посадових осіб, які відповідали за контроль та безпеку на КПП", — написав Віталій Глагола.

Водій автобуса, чкий втік за кордон, мав два паспорти Фото: скриншот

Втеча водія за кордон: коментар ДПСУ

В Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби розповіли, що на КПП "Ужгород" виявили 49-річного громадянина України, який перебував у розшуку в державному електронному реєстрі "Оберіг".

"Побоюючись затримання, водій повернувся в автобус, розвернув його у зворотному напрямку та рушив на швидкості в бік кордону. Прикордонний наряд намагався зупинити транспортний засіб, втім чоловік не реагував на законні вимоги військовослужбовця та вчинив спробу наїзду на нього. Оскільки такі дії наражали життя прикордонника на небезпеку, він був змушений припинити свої дії", — пояснили в ДПСУ.

В пресслужбі зазначили, що прикордонники зупинили автобус на виїзді з пункту пропуску та завадили його прориву через кордон.

"Водій зрозумів, що не зможе продовжити рух автобусом, залишив його та побіг в бік Словаччини. Усі його документи залишилися на території України", — розповіли в прикордонній службі.

В Національній поліції України на момент публікації новини не коментували інцидент на КПП "Ужгород".

Втеча водія за кордон в Закарпатській області: що відомо

За словами журналіста Віталія Глаголи, інцидент стався на пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке" близько 16:00 22 січня: водій кинув рейсовий автобус, коли прикордонники з'ясували, що він перебуває в розшуку ТЦК. Глагола розповів, що чоловік закрився в автобусі, здав назад і на великій швидкості проїхав повз прикордонника, потім кинув машину з пасажирами біля зони duty free та втік у бік Словаччини. За даними журналіста, водій зараз перебуває у словацьких прикордонників.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року журналіст Віталій Глагола писав, що мобілізований адвокат на Toyota прорвав кордон з Угорщиною на пункті пропуску "Велика Паладь — Надьгодош".