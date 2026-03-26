Цифра може бути вищою: нардепка розповіла, скільки українських дітей викрала РФ (відео)

19 546 українських дітей, за даними України, перебувають на території РФ. Омбудсман Дмитро Лубінець називає більш страхітливу цифру.

Однак дітей, які були депортовані окупантами, може бути набагато більше, заявила в коментарі "Новини.LIVE" голова Парламентської мережі ПАРЄ щодо становища дітей України Олена Хоменко.

"Тому що навіть сама так звана так звана омбудсменка з прав дитини (Уповноважена при президенті Російської Федерації з прав дитини Марія Львова-Білова, — прим. ред.) скажімо так, представниця кримінальної системи з викрадення дітей, вона заявляла про те, що в Росії перебувають 700 тисяч українських дітей. Тому 20 тисяч — це дані, якими володіє Україна, але цифра може бути вищою", — зазначила нардепка фракції "Слуга народу".

Відео дня

Цієї теми торкнувся й Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час заходу "Advocacy Coalition — Defending Our Future Now", присвяченого проблемі викрадення Росією українських дітей на тимчасово окупованих територіях, який відбувся в Люксембурзі.

Він заявив міжнародній спільноті, що з 2014 року Росія систематично викрадає і примусово переміщує українських дітей.

Лубінець зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях України мешкало близько 1,6 млн. дітей. Лише з лютого по грудень 2022 року понад 700 000 неповнолітніх було насильно вивезено в Росію, причому навіть ця цифра не відображає масштаби трагедії.

"Однак справа набагато глибша і страшніша. Йдеться не лише про фізичне вивезення дітей. Це спроба позбавити їхніх імен, родин, мови, спогадів і, зрештою, їхньої ідентичності як українців. Така політика має ознаки геноцидного наміру", — наголосив чиновник.

Станом на сьогодні додому повернулися 2 060 дітей, проте ще тисячі залишаються на території РФ.

Тим часом у березні 2026 року Служба безпеки України задокументувала злочини ще трьох "посадовців" окупаційної адміністрації Росії на тимчасово захопленій частині Донецької області. Їх підозрюють у причетності до масової депортації українських дітей до РФ. Йдеться про 213 неповнолітніх.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп допомогла повернути в Україну п'ятьох дітей із ТОТ і РФ.