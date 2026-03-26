Цифра может быть выше: нардеп рассказала, сколько украинских детей похитила РФ (видео)

19 546 украинских детей, по данным Украины, находятся на территории РФ. Омбудсман Дмитрий Лубинец называет более устрашающую цифру.

Однако детей, которые были депортированы оккупантами, может быть намного больше, заявила в комментарии "Новини.LIVE" председатель Парламентской сети ПАСЕ по положению детей Украины Елена Хоменко.

"Потому что даже сама так званая омбудсмен по правам ребенка (Уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова,— прим. ред) скажем так, представительница криминальной системы по похищению детей, она заявляла о том, что в России находятся 700 тысяч украинских детей. Поэтому 20 тысяч — это данные, которыми владеет Украина, но цифра может быть выше", — отметила нардеп фракции "Слуга народа".

Эту тему затронул и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время мероприятия "Advocacy Coalition — Defending Our Future Now", посвященного проблеме похищения Россией украинских детей на временно оккупированных территориях, которое прошло в Люксембурге.

Он заявил международному сообществу, что с 2014 года Россия систематически похищает и принудительно перемещает украинских детей.

Лубинец отметил, что до начала полномасштабного вторжения на временно оккупированных территориях Украины проживало около 1,6 млн. детей. Только с февраля по декабрь 2022 года более 700 000 несовершеннолетних были насильственно вывезены в Россию, причем даже эта цифра не отражает масштабы трагедии.

"Однако дело гораздо глубже и страшнее. Речь идет не только о физическом вывозе детей. Это попытка лишить их имен, семей, языка, воспоминаний и, в конце концов, их идентичности как украинцев. Такая политика имеет признаки геноцидного умысла", — подчеркнул чиновник.

По состоянию на сегодняшний день домой вернулись 2 060 детей, однако еще тысячи остаются на территории РФ.

Тем временем в марте 2026 года Служба безопасности Украины задокументировала преступления еще трех "должностных лиц" оккупационной администрации России на временно захваченной части Донецкой области. Их подозревают в причастности к массовой депортации украинских детей в РФ. Речь идет о 213 несовершеннолетних.

Напомним, первая леди США Мелания Трамп помогла вернуть в Украину пятерых детей из ВОТ и РФ.