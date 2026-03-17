Депортировали в РФ более 200 детей: СБУ сообщила о подозрении трем пособникам россиян

Служба безопасности Украины задокументировала преступления еще трех "должностных лиц" оккупационной администрации России на временно захваченной части Донецкой области. Их подозревают в причастности к массовой депортации украинских детей в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, речь идет о гражданине Российской Федерации Михаиле Кушакове — так называемом "экс-министре образования и науки днр", а также двух его сообщниках: Алексее Кулемзине (руководителе "администрации города Донецка "днр") и Ольге Волковой (директоре захваченной "Донецкой школы-интерната №1").

Согласно материалам дела, 18 февраля 2022 года фигуранты по заданию Кремля организовали незаконный вывоз 213 воспитанников Донецкой общеобразовательной школы-интерната № 1 в Ростовскую область РФ.

Как утверждают в СБУ, при содействии представителей страны-агрессора 78 украинских детей из указанных заведений передали под опеку в российские семьи. Они до сих пор проживают на территории РФ.

Так, фигуранты дела нарушили требования ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства.

На основании доказательств, которые собрала Служба безопасности Украины, этим трем фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

"Поскольку вражеские приспешники скрываются на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против Украины", — добавили в ведомстве в конце.

