ЕС ввел санкции против девяти человек, причастных к резне в Буче

Совет ЕС принял решение ввести санкции в отношении девяти человек, причастных к преступлениям против мирного населения в Буче Киевской области в 2022 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, Рада внесла в список генерал-полковника Александра Чайко, бывшего командующего Восточным военным округом РФ и самого высокопоставленного российского военного офицера на территории Украины в начале полномасштабной войны. Он был главнокомандующим российских войск в Украине, когда оккупанты вошли в Бучу.

В список попали также другие высокопоставленные военные чиновники, которые командовали российскими войсками в Украине в первые дни ее агрессии и совершали зверства против жителей Бучи, Гостомеля, Ирпеня и Бородянки. Оккупанты под их командованием были причастны к мародерству, пыткам и принуждению гражданских к уборке тел погибших российских бойцов.

"Одно из лиц, внесенных в список, также ответственное за усыновление ребенка из оккупированной Россией Донецкой области, которого незаконно депортировали в Россию", — отметили в сообщении.

Как отметили в Совете ЕС, отныне в отношении этих девяти человек применяют замораживание активов, а гражданам и компаниям Европейского Союза запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на них распространяется запрет на въезд в страны-члены ЕС или пересечение их транзитом.

В заметке добавили, что такие ограничительные меры пока применены к около 2 600 физических и юридических лиц.

Напомним, в конце февраля СМИ сообщали, что представители стран ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против РФ.

Позже иностранные медиа писали, что Великобритания объявила о масштабном санкционном пакете против России по случаю 4-й годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Под ограничения, в частности, попал оператор нефтепроводов "Транснефть", который транспортирует большинство российской сырой нефти на экспорт.