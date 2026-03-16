ЄС запровадив санкції проти дев'ятьох осіб, причетних до різанини в Бучі

Рада ЄС ухвалила рішення запровадити санкції щодо дев’ятьох осіб, які причетні до злочинів проти мирного населення в Бучі на Київщині 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Так, Рада внесла до списку генерал-полковника Олександра Чайко, колишнього командувача Східного військового округу РФ і найбільш високопоставленого російського військового офіцера на території України на початку повномасштабної війни. Він був головнокомандувачем російських військ в Україні, коли окупанти ввійшли до Бучі.

До списку потрапили також інші високопоставлені військові посадовці, які командували російськими військами в Україні в перші дні її агресії та вчиняли звірства проти мешканців Бучі, Гостомеля, Ірпеня та Бородянки. Окупанти під їхнім командуванням були причетні до мародерства, катувань і примусу цивільних до прибирання тіл загиблих російських біців.

“Одна з осіб, внесених до списку, також відповідальна за усиновлення дитини з окупованої Росією Донецької області, яку незаконно депортували до Росії”, - наголосили в повідомленні.

Як зазначили в Раді ЄС, віднині щодо цих дев'яти осіб застосовують заморожування активів, а громадянам і компаніям Європейського Союзу заборонено надавати їм кошти. Окрім того, на них поширюється заборона на в’їзд до країн-членів ЄС або перетинання їх транзитом.

У дописі додали, що такі обмежувальні заходи наразі застосовано до близько 2 600 фізичних і юридичних осіб.

Нагадаємо, наприкінці лютого ЗМІ повідомляли, що представники країн ЄС не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти РФ.

Пізніше іноземні медіа писали, що Велика Британія оголосила про масштабний санкційний пакет проти Росії з нагоди 4-ї річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Під обмеження, зокрема, потрапив оператор нафтопроводів "Транснефть", який транспортує більшість російської сирої нафти на експорт.