Депортували до РФ понад 200 дітей: СБУ повідомила про підозру трьом поплічникам росіян

Служба безпеки України задокументувала злочини ще трьох "посадовців" окупаційної адміністрації Росії на тимчасово захопленій частині Донеччини. Їх підозрюють у причетності до масової депортації українських дітей до РФ.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними слідства, ідеться про громадянина Російської Федерації Михайла Кушакова – так званого "ексміністра освіти і науки днр", а також двох його спільників: Олексія Кулемзіна (керівника "адміністрації міста Донецька "днр") й Ольгу Волкову (директорку захопленої "Донецької школи-інтернату №1").

Відповідно до матеріалів справи, 18 лютого 2022 року фігуранти за завданням Кремля організували незаконне вивезення 213 вихованців Донецької загальноосвітньої школи-інтернату № 1 до Ростовської області РФ.

Як стверджують у СБУ, за сприяння представників країни-агресорки 78 українських дітей із указаних закладів передали під опіку до російських родин. Вони й досі проживають на території РФ.

Так, фігуранти справи порушили вимоги ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави.

На підставі доказів, які зібрала Служба безпеки України, цим трьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

"Оскільки ворожі поплічники переховуються на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України", — додали у відомстві наприкінці.

Нагадаємо, днями Рада ЄС ухвалила рішення запровадити санкції щодо дев’ятьох осіб, які причетні до злочинів проти мирного населення в Бучі на Київщині 2022 року.

А нещодавно президент України Володимир Зеленський попередив, що послаблення американських санкцій проти російської нафти суттєво допоможе фінансуванню війни РФ.