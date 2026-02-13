Мелания Трамп помогла: пятеро украинских детей вернулись из ВОТ и РФ, — Лубинец

Омбудсмен поблагодарил всех, кто помогал, и лично, первую леди США Меланию Трамп, за гуманитарную поддержку инициатив Украины в вопросе возвращения детей.

Дмитрий Лубинец опубликовал пост, в котором каждое возвращение украинского ребенка с временно оккупированных территорий и России, назвал "маленькой, но одновременно большой победой Украины".

Это произошло благодаря активным усилиям команды Офиса Омбудсмана, в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back Ua. К этому процессу присоединилась и общественная организация Save Ukraine.

"Также хочу поблагодарить первую леди Соединенных Штатов Америки Меланию Трамп за гуманитарную поддержку инициатив Украины в вопросе возвращения детей. Благодаря нашей упорной работе дети в возрасте от 4 до 15 лет — дома!" — написал Лубинец.

Омбудсмен рассказал истории пяти детей, которые вернулись в Украину. Фокус приводит их без купюр:

Возвращенный семилетний мальчик находился в Херсонском доме ребенка, откуда россияне его депортировали во время оккупации города. Но мама боролись за возвращение ребенка и обратилась в Офис Омбудсмена: теперь самые родные люди снова вместе.

Похожее разъединение семей пережили и четырехлетний братик и шестилетняя сестренка. Их тоже похитили оккупанты из Херсонского дома ребенка. Четыре года дети находились в депортации и не виделись со своей мамой. Женщина обнимала в последний раз своих детей, когда они были фактически еще младенцами! Сегодня они снова вместе.

Еще одна история — девятилетнего мальчика. Он оказался с мамой на территории России, где женщина умерла от тяжелого заболевания. Ребенка сначала пытался забрать дедушка, но ему не удалось. Сегодня мальчик воссоединится с другим родным человеком — его дядей.

Всего с начала полномасштабного вторжения, по словам Дмитрия Лубинца, в Украину вернулись 1985 детей.

"И пока хотя бы один украинский ребенок остается далеко от дома — мы будем продолжать борьбу за него. Офис Омбудсмана непосредственно участвует в ряде процессов и возвращении детей: начиная коммуникацией с родными и заканчивая непосредственной встречей несовершеннолетних на границе", — резюмировал он.

Накануне на сайте Белого дома появилась новость о том, что первая леди США Мелания Трамп "успешно объединила российских и украинских детей с их семьями".

"Уже в третий раз первая леди США помогает детям вернуться в семьи после того, как они были разлучены из-за регионального конфликта", — сказано в сообщении.

Первая леди США заявила: "Я высоко ценю стремление России и Украины вернуть детей, перемещенных в результате обстоятельств этого конфликта. Хотя все стороны сотрудничают и наши контакты остаются активными, я призываю Россию и Украину активизировать усилия для обеспечения безопасного возвращения каждого ребенка в семью и его опекунов".

Напомним, осенью 2025 года восемь украинских детей вернулись в свои семьи после вмешательства первой леди США Мелании Трамп. Об этом она сообщила во время брифинга в Белом доме, отметив, что между Вашингтоном и Москвой открыт канал связи по гуманитарным вопросам.

Как сообщал Фокус, Мелания Трамп передала Путину на Аляску личное письмо, в котором первые леди США призвала российского президента "защищать детей".