Меланія Трамп допомогла: п'ятеро українських дітей повернулися з ТОТ та РФ, — Лубинець

Омбудсмен подякував усім, хто допомагав, та особисто, першій леді США Меланії Трамп, за гуманітарну підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей.

Дмитро Лубинець опублікував пост, в якому кожне повернення української дитини з тимчасово окупованих територій та Росії, назвав "маленькою, але водночас великою перемогою України".

Це відбулося завдяки активним зусиллям команди Офісу Омбудсмана, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back Ua. До цього процесу долучилася і громадська організація Save Ukraine.

"Також хочу подякувати першій леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп за гуманітарну підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей. Завдяки нашій наполегливій роботі діти віком від 4 до 15 років — вдома!" – написав Лубинець.

Відео дня

Омбудсмен розповів історії п'яти дітей, які повернулись до України. Фокус приводить їх без купюр:

Повернутий семирічний хлопчик перебував у Херсонському будинку дитини, звідки росіяни його депортували під час окупації міста. Але мама боролися за повернення дитини і звернулася до Офісу Омбудсмана: тепер найрідніші люди знову разом.

Схоже розʼєднання родин пережили і чотирирічний братик та шестирічна сестричка. Їх теж викрали окупанти з Херсонського будинку дитини. Чотири роки діти перебували у депортації та не бачилися зі своєю мамою. Жінка обіймала востаннє своїх дітей, коли вони були фактично ще немовлятами! Сьогодні вони знову разом.

Ще одна історія — дев’ятирічного хлопчика. Він опинився з мамою на території Росії, де жінка померла від тяжкого захворювання. Дитину спершу намагався забрати дідусь, але йому не вдалося. Сьогодні хлопчик возз’єднається з іншою рідною людиною — його дядьком.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, за словами Дмитра Лубинця, до України повернулись 1985 дітей.

"І допоки хоча б одна українська дитина залишається далеко від дому — ми продовжуватимемо боротьбу за неї. Офіс Омбудсмана безпосередньо бере участь у низці процесів і поверненні дітей: розпочинаючи комунікацією з рідними та закінчуючи безпосередньою зустрічею неповнолітніх на кордоні", — резюмував він.

Напередодні на сайті Білого дому з'явилась новина про те, що перша леді США Меланія Трамп "успішно об'єднала російських та українських дітей із їхніми сім'ями".

"Вже втретє перша леді США допомагає дітям повернутися до родин після того, як вони були розлучені через регіональний конфлікт", — сказано у повідомленні.

Перша леді США заявила: "Я високо ціную прагнення Росії та України повернути дітей, переміщених внаслідок обставин цього конфлікту. Хоча всі сторони співпрацюють і наші контакти залишаються активними, я закликаю Росію та Україну активізувати зусилля для забезпечення безпечного повернення кожної дитини до сім'ї та її опікунів".

Нагадаємо, восени 2025 року вісім українських дітей повернулися до своїх родин після втручання першої леді США Меланії Трамп. Про це вона повідомила під час брифінгу у Білому домі, зазначивши, що між Вашингтоном і Москвою відкрито канал зв’язку щодо гуманітарних питань.

Як повідомляв Фокус, Меланія Трамп передала Путіну на Аляску особистого листа, в якому перші леді США закликала російського президента "захищати дітей".