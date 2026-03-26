У Києві та Львові вирують масштабні пожежі: що відомо (відео)

Удень 26 березня в Києві та Львові в промислових зонах спалахнули величезні пожежі, і люди можуть спостерігати чорні стовпи диму з різних точок своїх міст.

Кадри пожеж уже публікують місцеві Telegram-канали, а жителів прилеглих районів просять щільніше закрити вікна.

Пожежа в Києві: що відомо наразі

OBOZ.UA з посиланням на свої джерела повідомляє, що пожежа вирує в Голосіївському районі Києва поблизу житлового масиву Корчувате. За попередньою інформацією, загорілося сміття на площі близько 300 квадратних метрів.

Паблік "Реальний Київ" опублікував кадри безпосередньо з місця пожежі. За даними ресурсу, на відкритій ділянці землі загорілася вторсировина. Очевидець розповів, що там пресували пластикові відходи у великі брикети і складували для подальшої переробки.

"РБК-Україна" уточнює, що на вулиці Набережно-Корчуватська сталося загоряння сміття з частковим поширенням на поруч розташовану цивільну складську будівлю. На місці працюють 24 одиниці техніки та понад 60 рятувальників.

Чорний дим від пожежі бачать як на правому, так і на лівому берегах столиці.

Пожежа у Львові 26 березня

За інформацією ресурсу "Львівська мануфактура новин", у селі Солонка Львівського району горить складське приміщення.

"Ми отримали повідомлення про пожежу в складській будівлі. До місця пожежі виїхали підрозділи за підвищеним номером виклику. Наразі рятувальники працюють", — розповів журналістам Ігор Курус, заступник начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області.

У мережі публікують відео масштабної пожежі, яка ризикує перекинутися на житловий будинок. Рятувальники намагаються не допустити подальшого поширення вогню.

Нагадаємо, 24 березня внаслідок прильоту "Шахеда" в центр Львова спалахнула масштабна пожежа в пристінних будівлях монастиря Бернардинів.

Також повідомлялося, що 22 березня в Деснянському районі міста Києва біля ТЦ "Милославський" виникла пожежа у складському приміщенні.