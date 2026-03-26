В Киеве и Львове бушуют масштабные пожары: что известно (видео)

Днем 26 марта в Киеве и Львове в промышленных зонах вспыхнули огромные пожары, и люди могут наблюдать черные столбы дыма из разных точек своих городов.

Кадры пожаров уже публикуют местные Telegram-каналы, а жителей близлежащих районов просят поплотнее закрыть окна.

Пожар в Киеве: что известно на данный момент

OBOZ.UA со ссылкой на свои источники сообщает, что пожар бушует в Голосеевском районе Киева вблизи жилого массива Корчеватое. По предварительной информации загорелся мусор на площади около 300 квадратных метров.

Паблик "Реальный Киев" опубликовал кадры непосредственно с места пожара. По данным ресурса, на открытом участке земли загорелось вторсырье. Очевидец рассказал, что там прессовали пластиковые отходы в большие брикеты и складировали для дальнейшей переработки.

"РБК-Украина" уточняет, что на улице Набережно-Корчеватская произошло возгорание мусора с частичным распространением на рядом расположенное гражданское складское здание. На месте работают 24 единицы техники и более 60 спасателей.

Черный дым от пожара видят как на правом, так и на левом берегах столицы.

Пожар во Львове 26 марта

По информации ресурса "Львівська мануфактура новин", в селе Солонка Львовского района горит складское помещение.

"Мы получили сообщение о пожаре в складском здании. К месту пожара выехали подразделения по повышенному номеру вызова. В настоящее время спасатели работают", —рассказал журналистам Игорь Курус, заместитель начальника отдела по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

В сети публикуют видео масштабного пожара, который рискует перекинуться на жилой дом. Спасатели пытаются не допустить дальнейшего распространения огня.

Напомним, 24 марта в результате прилета "Шахеда" в центр Львова вспыхнул масштабный пожар в пристенных постройках монастыря Бернардинцев.

Также сообщалось, что 22 марта в Деснянском районе города Киева возле ТЦ "Милославский" возник пожар в складском помещении.