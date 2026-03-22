На складах под Киевом возник масштабный пожар: что известно (фото)
В соцсетях сообщают о пожаре, который якобы возник в одном из торговых центров на окраине столицы. Впрочем, спасатели отрицают данную информацию, отмечая, что возгорание произошло за пределами админграниц Киева.
В Деснянском районе города Киева возле ТЦ "Милославский" якобы возник пожар в складском помещении. Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.
Позже уточнили, что горят склады со строительными материалами, а пожар перекинулся на поля рядом.
В столичном ГСЧС информируют, что киевские спасатели привлечены к ликвидации пожара в складском здании на территории Киевской области.
Пожар на Киевщине: что известно
Глава Деснянской РГА в Киеве Максим Бахматов уточнил, что огонь вспыхнул в складских помещениях между Погребами и Троещиной.
В связи с пожаром, который возник на территории Киевской области, в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление. Поэтому до улучшения ситуации с состоянием воздуха в КГГА рекомендуют жителям указанных районов закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
Региональная ГСЧС сообщила, что пожар произошел в складском здании села Погребы на площади 5500 кв.м.
К тушению привлечены более 60 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС, а также подразделения местной пожарной охраны.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Между тем дым от масштабного пожара якобы заметно уже в самом центре столицы, на улице Крещатик.
Напомним, в ночь на 22 марта россияне атаковали Киевскую область дронами. В Броварской громаде были повреждены здания на территории трех предприятий, на одном из них возник пожар.
