"Дым" на мосту Патона в Киеве: коммунальщики объяснили причину "феномена"

Над мостом Патона в Киеве увидели похожее на дым явление. Как оказалось, это была утечка теплоносителя из трубы.

В воскресенье утром, 22 марта, в Киеве на мосту Патона обнаружили утечку теплоносителя. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что в результате повреждения теплосети образовался пар, который, собственно, и вызвал беспокойство в соцсетях.

Коммунальщики сообщают, что авария локализована. На время проведения ремонтных работ было временно приостановлено теплоснабжение для жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла должны восстановить сразу после завершения работ.

Мост Патона рассыпается на глазах: почему 72-летнюю легенду Киева не ремонтируют годами

Отдельно подчеркивается, что из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией ремонтные работы будут выполнять верхолазы.

Журналисты телеканала "Киев24" при этом отмечают, что движение по мосту происходит в обычном режиме и признаков перекрытия не фиксируется.

Напомним, в мае 2025 года в соцсетях публиковали видео с моста Патона, с которого во время проезда техники осыпаются камни. Инцидент вызвал опасения относительно состояния одного из старейших мостов столицы и его безопасности для движения.

Впоследствии стало известно об аварийном состоянии моста Патона. Исследования показали, что коррозионные процессы на сооружении становятся все более непредсказуемыми, а остаточный ресурс конструкции "оценивается как нулевой".

Фокус писал, что последний раз мост Патона красили в 1953 году, то есть как раз перед запуском в эксплуатацию. Краска же защищает металлические конструкции от коррозии.